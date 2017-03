El PSOE reprochará en el Parlamento la falta de apoyo de la Xunta a la Ciudad del Vino

El PSOE presentará en el Parlamento de Galicia preguntas y una iniciativa con las que quieren conocer qué papel adoptará finalmente la Xunta con respecto a la declaración de Cambados como Ciudad Europea del Vino. Lo hacen, tal y como explicó ayer la alcaldesa, Fátima Abal, al detectar que más allá de las buenas palabras de colaboración, esta todavía no se ha concretado: “Nin economicamente, nin en loxística, nin en apoio insitucional”.



La regidora aseguró que la administración autonómica no atendió varias peticiones de entrevista para concretar estos asuntos, limitándose en las que sí concedieron a anunciar un apoyo que por el momento no han detectado en la práctica. Y recuerda que la gala de la Ciudad Europea, el acto que inicia el programa de actividades, está programado para este mismo mes. “Se van a apoiar, xa é o hora de que o digan, que se firme un convenio, porque despois será tarde e non vai valer de nada”, aseguró.



Lamenta, además, que ningún representante de la Xunta acudiese a la presentación de Cambados Ciudad Europea del Vino realizada en la feria Fitur de Madrid: “A pesares de ter cursado invitación, non acudiu ninguén da Xunta”.



A Abal la acompañaba ayer en su comparecencia el diputado socialista Julio Torrado, que se comprometió a defender este asunto en la Cámara gallega y forzar explicaciones del ejecutivo popular, del que, sospechan, estaría intentando “ningunear” a Cambados y el reconocimiento internacional obtenido.



"son os actos de sempre"

Preguntado horas más tarde sobre este particular el delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, aseguró tener constancia de varios encuentros entre administración local y autonómica, afirmando que “atranco por parte da Xunta non hai ningún”. Sostuvo que de las ochenta propuestas presentadas en este programa del enoturismo “a inmensa maioría son actividades de todos os anos, do Albariño e demais” y considera que cada Consellería debe estudiar por su cuenta la colaboración en los actos que le compete.



Preguntado sobre si habrá finalmente alguna ayuda económica concreta de la Xunta a esta declaración, respondía que “a verdade é que non o sei”.