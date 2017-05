El PSOE responde que la “deslealtad” la inició Pita en la Mancomunidade

Los socialistas de Sanxenxo pusieron el grito en el cielo por que Gonzalo Pita culpase a sus ya antiguos socios de gobierno de “desaltad”. Fue esta la palabra más repetida en su comparecencia, y Hugo Andrade, secretario general del PSOE local, le devolvió el dardo: “¿Deslealtad? Deslealtad la suya, desde el primer momento”, dijo citando el caso de la Mancomunidad.

Pita favoreció la continuidad del popular Gonzalo Durán en la presidencia en funciones, negando el acuerdo de investidura para quienes, entienden, eran sus socios naturales, BNG y PSOE. Y ello a cambio de una vicepresidencia comarcal en Turismo que, según Andrade, solo supuso para Sanxenxo “la reforma de molino y medio”, en alusión a una actuación de recuperación de estas estructuras en un taller comarcal de empleo.



5 Los sentimientos en la Alcaldía, mejor al margen

A la concejala, Coral González-Haba le molestó que Pita declarase el viernes haber perdido la ilusión y el ánimo en el proyecto con sus antiguos socios. “El alcalde tiene que estar por encima de los estados de ánimo, tiene una responsabilidad con los vecinos”. “Por eso hablo de traición”.

“Yo he oído quejas constantes de Gonzalo Pita diciendo que tenemos el Ayuntamiento endeudado por la herencia de Telmo Martín. Por eso, su pacto ahora con el PP es unha incoherencia y un despropósito”, valoró.



6 Auditorías de urbanismo, la petición que seguirá

La edil socialista defendió que, ya desde el gobierno, “y ahora desde la oposición”, había insistido e insistirá en que se hiciesen públicas en la web municipal todas, “todas”, reiteró, las auditorías sobre asuntos urbanísticos, “que no se olvide ni extravíe ninguna”, dijo en acusación velada sobre supuestos favores urbanísticos como telón de fondo del pacto de la polémica, al igual que dejó entrever el BNG.



7 Luis Rocafort, asunto en exclusiva de SAL

González-Haba tampoco da crebidilidad a que el detonante del cambio de criterio de Pita fuesen las diferencias sobre el proyecto de Luis Rocafort. “Nunca se nos invitó, ni a David (Otero, BNG) ni a mi a negociar este proyecto”. “Se reunieron mil veces y nunca se nos hizo partícipes de nada y ahora sale él diciendo que todo es una deslealtad nuestra por este proyecto?”, cuestiona.

Hugo Andrade culpó también al edil de Urbanismo por “desentenderse” de la obtención de los terrenos restantes que hacían falta para el desarrollo de la obra y habló de un “error de Gonzalo Pita” por la gestión de esta actuación.



8 Los contactos previos despiertan sus alarmas

Los socialistas recriminaron que no fue hasta el viernes cuando se enteraron de que existieron contactos anteriores del PP y de SAL sobre la negociación de los presupuestos de 2017 y demás cuestiones. “Tenían conversaciones previas, a saber con qué objetivos”, apuntaron.



9 Las obras que no están en el papel y la falta de tacto

La edil, tras conocer las obras incluidas en el pacto de PP y SAL, lamentó la falta de algunas actuaciones. Entre ellas, las sendas fluviales de Dorrón y Fabaíños, con proyectos “ya concluidos” para atender una “demanda histórica” que, teme, regrese a un cajón. También reprochó a Pita por desentenderse del proyecto de contenedores subterráneos.