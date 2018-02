El PSOE de Vilanova denuncia la “perigosidade” y “neglixencia” en los nuevos badenes en A Cerca

El PSOE de Vilanova quiso ayer “alertar” de una situación de “perigosidade inminente” en un tramo de la carretera de A Cerca, que une Corón y el casco urbano. Se refieren los socialistas a la reciente instalación de resaltos, “de un xeito totalmente nefasto”, “sen pintar e sen as preceptivas sinais para avisar aos condutores”.

Aunque se instalaron señales provisionales de obra, los socialistas denunciaron ayer un accidente de circulación en la zona y la semana pasada se produjo otro, por alcance.

Esto “nos ten consternados”, indican desde el grupo opositor, que también habla del “abraio dos veciños ante esta nova e inesperada situación que non fai máis que mermar a seguridade na vía”.

Añaden que un badén similar se colocó también en las inmediaciones del pabellón multiusos, “co mesmo modus operandi, sen sinalizar e sen pintar”.

Por ello, exponían que “non entendemos esas fozadas, posto que en seguridade é no primeiro que se debe invertir. Se se instala un badén, debe facerse con todas as medidas necesarias e non hai escusa que valga para este tipo de neglixencias”, concluyen. Piden medidas correctoras y urgentes al gobierno local, a fin de asegurar estos tramos de carretera.