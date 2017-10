El PSOE vilanovés volverá a exigir que una comisión investigue una posible desaparición de fondos

El PSOE de Vilanova hizo público ayer un duro comunicado contra el ejecutivo local indicando que los socialistas volverán a exigir en Pleno una comisión para investigar la posible “desaparición” de fondos del Concello, en concreto, de la Casa Museo Valle-Inclán.

Citan expresamente al alcalde, Gonzalo Durán, y a su grupo como “cómplices do que está a acontecer”, la “desconfianza de que están desaparecendo cartos de algúns servizos municipais”.

Centran sus denuncias públicas en la comunicación que estos días hacía público el Ayuntamiento, indicando que el número de visitas en la Casa Museo crece con respecto a los últimos años, un 8,5 % más que el año pasado a estas alturas.

No obstante, los socialistas afirman que este aumento de visitantes se traduce, inversamente, en una reducción de ingresos en el Museo. Así, señalan datos de ingresos hasta el 31 de julio: En el 2015 la entidad declaró 5.136,30 euros de entrada, en 2016 en estas fechas se habían ingresado 4.549,70 euros, mientras que en 2017, hasta dicha fecha solo se habrían contabilizado 2.790,90.

“Este verán foi, con moito, o de maior afluencia de turistas a Vilanova e sen embargo foi tamén, con moito, o de menos ingresos, case a metade dos anos 2015 e 2016”, valoran.

Funcionaria

El PSOE también se refiere a lo que considera “o máis grave”, afirmando que “separouse a unha funcionaria outrora moi achegada ao alcalde, causándolle un gran prexuízo pois cau en depresión hai máis dun ano”. “Botaron dende a Consistorial á rúa o rumor de que a citada funcionaria fora a causante da desaparición de fondos”, pero ahora, sostiene el grupo opositor, “resulta que no 2017 non estivo esta funcionaria e a falta de fondos é tan alarmante que non cabe dúbida de que tal funcionaria non era culpable”. Y echan más leña al fuego, al decir que “temos a certeza de que o alcalde Durán sabe perfectamente que a funcionaria en cuestión non era a culpable e sen embargo consentiu tal abuso. Como se pode ser tan cruel?”.

El PSOE no tiene previsto por ahora denunciar en los juzgados, pero insiste en intentar investigar con la creación de una comisión, que ya había sido desestimada anteriormente en Pleno.