Quitana compromete equipamiento para completar la zona de estabulación de la lonja

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitó ayer el puerto de O Xufre en A Illa y su lonja, en la que comprometió financiación para dotar de equipamiento el área de estabulación recién construida en la rula y confirmó el reciente inicio de las obras de los nuevos pantalanes portuarios.



Quintana estuvo acompañada por el delegado de la Xunta, Cores Tourís; el alcalde, Carlos Iglesias, y el patrón mayor, Juan José Rial, que mostró la instalaciones, ampliadas gracias a una partida autonómica de 374.000 euros.



Esto permitió ganar una nueva superficie de unos 100 metros cuadrados, además de unos vestuarios con ducha para aseo y cambio de ropa de los buceadores.



El patrón mayor aseguró que la zona de estabulación permitirá guardar y conservar marisco sin temor a robos y, una vez completado el material a instalar en el interior, el producto se podrá guardar también en frío, lo que garantizará una mejor conservación. Quintana anunció que en breve su departamento comenzará a concretar un nuevo reparto de fondos, atendiendo a las demandas de las cofradías y priorizando las más “lóxicas” y las de aquellos pósitos “que mellor coiden as instalacións”.



Tras alabar el estado de mantenimiento del isleño, declaró que “creo que non haberá problema aquí para a compra dos elementos pendentes”.



La posibilidad de almacenar marisco, añadió el patrón, permitirá a los trabajadores del mar poder dejarlo para futuras subastas si no se alcanza un precio adecuado o incluso llevarlo a la venta en otras lonjas tras la emisión de la correspondiente guía.



Quintaba también reconoció el aumento “do 11 % en facturación” de la lonja isleña el pasado año y el patrón anunció que ahora, gracias a esta mejora de infraestructuras, se plantean ampliar la captura y venta de otros mariscos, como el choco y el centollo.



pantalanes

La responsable de Mar indicó que las obras de los pantalanes de O Xufre han comenzado ya para la primera fase, la que posibilitará instalar los amarres de las embarcaciones menores, de tercera lista. Los trabajos se han iniciado de momento en talleres a cubierto para la elaboración de las piezas prefabricadas que serán posteriormente instaladas en la rada.



La siguiente fase, la de los pantalanes para la flota mejillonera, afronta ahora los trámites de licitación, necesarios para la contratación de los trabajos, detalló ayer Quintana.