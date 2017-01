“Os Raposos” de Aios acusan a Tráfico de “entorpecer” su Cabalgata de Reyes

Tras más de 32 años de de Cabalgata de Reyes en Aios, la celebración dejó este año un sabor agridulce. Y es que la cita no se pudo llevar a cabo como estaba previsto inicialmente y la organización, “Os Raposos”, acusa a Tráfico de entorpecer el desfile.

La mañana de Reyes comenzó ya accidentada. Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico se presentó media hora antes de la hora de salida, explica el colectivo, requiriéndoles a que no saliesen con la comitiva real formada por tres carrozas-plataformas, remolcadas por vehículos todoterreno, tal como se venía realizando en los años anteriores. “El sargento de la patrulla, de forma muy cordial, nos explicó que en las plataformas no podían subir personas ni reyes, puesto que no había ninguna plataforma en el mercado homologada para ello”, apuntan desde el colectivo. Pero no solo eso, el permiso solicitado por los cauces legales por Os Raposos y concedido por Tráfico en tiempo y forma, no se contemplaba el corte de carretera del circuito a recorrer, “dándonos como alternativa circular con los vehículos sin personas y escoltados por la Policía Local, cosa que hicimos, acoplando a la Caravana Real furgonetas con capacidad de transportar personas”.

El malestar en Aios es palpable y la comparativa con otras cabalgatas de parroquias es inevitable. “Nosotros nos preguntamos por qué haciendo todos los trámites legales no podemos realizar la cabalgata como venía siendo habitual y en otros lugares en el día de ayer (por el jueves) si se hicieron con los medios similares a los nuestros, aunque desconociendo la tramitación administrativa realizada por ellos”, apunta el colectivo.

“¿Dónde está la legalidad?. Si solicitamos por cauces legales una actividad, la administración tiene conocimiento y nos prohíbe la realización de la misma. Si se realiza la actividad sin solicitarla ni darla a conocer, la administración no se entera y, ¿se puede realizar?. Si se dice que se usan carrozas “Con freno y homologadas” ¿se pueden subir personas a la misma?, tal como se hace la organizada por el Concello, en Portonovo y Sanxenxo”, señalan “Os raposos”.

El colectivo incide en que “nos gustaría conocer las respuestas a las preguntas planteadas, porque según nos dijo la Guardia Civil, ninguna plataforma empleada para estas actividades, pueden transportar personas como si se hizo en las organizadas el día de ayer, que si es así, estarían fuera de la legalidad”. Finalmente, apuntan: “Nosotros ya estamos empezando a trabajar en la organización de la cabalgata para el año 2018 y nos gustaría saber cómo proceder”.