Reclaman el arreglo del badén de A Pastora ante el riesgo de que provoque inundaciones

José Luis Serén no dudó ayer en descalzarse y meterse en el charco formado delante de su casa por causa del nuevo badén instalado por el Concello en la Avenida da Pastora. Este vecino reclama su urgente reparación porque teme inundaciones en su finca y más cuando llegue la época de lluvias. Lo sabe por experiencia, porque esta calle tiene pendiente y el agua baja como “un río”, pero, según teme, este invierno se topará con el resalto, se acumulará y acabará rebotando hacia su propiedad. Además, el paso de los coches puede empapar a los viandantes.

El cambadés ya planteó el problema al concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela. Fue el pasado lunes y al ver que no actuaba decidió denunciarlo públicamente, pero también para poner de manifiesto lo que considera una “ineptitud” y una “chapuza”. Y es que la avenida tiene otra peculiaridad y es que los desagües están en el centro de la calzada, en lugar de en los laterales, y para que el líquido elemento llegue a las arquetas, el pavimento hace una especie de forma de “V”, por eso Serén no se explica cómo los técnicos “non foron capaces de prever que isto ía pasar”.

Como posible solución, el afectado propone subdividir el badén a la mitad para que el agua discurra y no se acumule porque “senón non sei que solución lle van dar e ademais, será volver a gastar cartos outra vez”, añadió.

El vecino desconoce si algún otro residente solicitó la instalación de este resalto, que el Concello ha instalado para disuadir velocidades elevadas en los conductores; algo que Serén nota más desde que la Avenida se hizo de dirección única, porque antes el riesgo de colisión hacía que los automovilistas circularan con más precaución. l