Reclaman a la Cultural de Vilalonga 10.890 euros en concepto de alquiler

Casi 11.000 euros es lo que reclama el propietario del local de la Cultural de Vilalonga a la directiva de la asociación en concepto de los seis meses transcurridos tras la finalización del contrato de alquiler. Lo ha hecho a través de un burofax y dando un plazo de cinco días para abonarlo. “Si en el plazo improrrogable de cinco días no hace efectiva la deuda generada que asciende a 10.890 euros se dará por finalizada la vía amistosa y procederíamos a reclamarla por vía judicial”, expone el propietario.

Una deuda que la actual gestora de la Cultural de Vilalonga no reconoce y achaca a la negociación. “Entendemos que la posible deuda generada hasta el momento únicamente obedece a la falta de entendimiento entre la propiedad y el Concello de Sanxenxo, siendo esta asociación totalmente ajena al origen de dicha deuda”, apuntan en un escrito de respuesta. En la misma línea, señalan que hasta el momento las asociación “estuvo ingresando puntualmente el importe del arrendamiento a medida que el Concello de Sanxenxo hacía el pago de la correspondiente cantidad mensual”.

Así, inciden en que el tiempo transcurrido desde el vencimiento del contrato fue el que “invirtió el arrendador en la negociación con el Concello de Sanxenxo, ignorando la asociación el resultado de las negociaciones y sorpendiéndose de la deuda reclamada”. Y es que, según fuentes de la gestora de la Cultural de Vilalonga, existió un acuerdo verbal para quedarse en el local en tanto que el propietario negociaba con el Concello de Sanxenxo la prórroga del contrato o la adquisición del local.

En el escrito, la Cultural de Vilalonga recuerda al propietario que ha sido su inquilina desde al menos 1977 y que en las instalaciones han realizado mejoras de más de 80.000 euros.

Actualmente la prioridad inmediata para la Cultural es afrontar el cambio de sede, que pasará a ubicarse en un hotel que a día de hoy carece de actividad. Los responsables de la entidad de Vilalonga creen que las instalaciones “están moi ben”.

Confían en poder iniciar la mudanza al nuevo local este mismo mes donde continuarán con una intensa agenda de actividades. No será hasta el próximo mes de mayo, con motivo de la celebración de la asamblea ordinaria, cuando se elija una nueva directiva.

Tras la dimisión de su presidente, Manuel González Pombo, en la última asamblea de socios en la que se votó a favor de un cambio de sede, la Cultural de Vilalonga se quedó en manos de una gestora con Valentín Bouzada al frente.