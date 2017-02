Recogen 1.759 firmas para pedir un pediatra de urgencia y una ambulancia en Baltar

Una ambulancia medicalizada que esté disponible todo el año y un pediatra de urgencias para el PAC de Baltar. Estas son las peticiones que han realizado al Sergas por escrito la asociación Plataforma Veciñal Sanxenxo y la federación de ANPAS O’Con para el centro de salud de Baltar. Ambas demandas van respaldadas por 1.759 firmas de vecinos.

Los colectivos recuerdan que este centro de salud pese a estar catalogado como PAC, en la actualidad, solo cuenta con una ambulancia medicalizada en verano, quedando sin servicio durante el resto del año. Así, una única ambulancia asistencial atiende a los ayuntamientos de Sanxenxo, O Grove, Cambados, Meaño, Meis, Ribadumia y Poio.

Además, recuerda que solo hay un médico de guardia en el PAC y, en el caso de que la ambulancia requiera su presencia, el centro se queda sin personal cualificado para atender cualquier emergencia que se pueda producir. “Se un enfermo acude ao servizo de urxencias pode atoparse con que non hai ningún facultativo que o atenda porque tivo que sair coa ambulancia asistencial e tamén se ambulancia no caso de que teñan que ser derivado a outro centro médico”, apuntan ambos colectivos.

Esta carencia, denuncian, supone una reducción importante de la calidad de los servicios prestados y un riesgo a mayores que deben asumir los pacientes.

A esta situación añaden que los dos pediatras del centro atienden solo en horario de mañana, por lo que fuera de esas horas, el centro más cercano es el Hospital Provincial de Pontevedra, una circunstancia “especialmente preocupante” para los niños más vulnerables desde el punto de vista clínico.

“Incluso en caso de que se entenda que a urxencia a poida resolver un facultativo non especialista (médico de familia), non está garantizado que exista ningún nese momento no centro. Isto é especialmente preocupante xa que os nenos e nenas son considerados pacientes máis vulnerables dende un punto de vista clínico, polo que é de vital importancia que sexan atendidos por facultativos especialistas e sen demora”, señalan.

Tanto la Plataforma Veciñal de Sanxenxo como la Federación de ANPA O’Con recuerdan que los facultativos de este centro de salud ya hicieron una petición formal al observar estas “deficiencias e carencias” sobre todo del servicio de pediatría, pero hasta el momento no han tenido respuesta. “Agora somos os pais, nais, veciños e veciñas quen apoiamos e confirmamos as carencias observadas por estes facultativos”, apuntan.

Cabe recordar que hace ya algunos meses pacientes del Pac de Baltar también denunciaron esperas de más de quince días para una consulta en pediatría y alteraciones en el calendario de revisiones y vacunas por la existencia de tan solo un pediatra en horario matinal.