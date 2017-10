Reconoce que le dio cuatro hachazos a su yerno porque le “martirizaba”

El vecino de Borreiros, Juan José Rial, reconoció ayer ante el juez de la Audiencia Provincial haberle dado cuatro hachazos en la cabeza a su yerno porque le “martirizaba” en la vivienda que ambos compartían, junto con sus respectivas esposas, y que le insultaba de forma reiterada por la mala relación que había entre ellos. Así apuntó que había informado de estos hechos a los agentes de la Guardia Civil hasta seis o siete veces. El acusado admitió que quería que la víctima se fuera de la casa tras un altercado durante las fiestas del Carmen y se refirió a su hija y a su marido como “parásitos”.

Pese a que en una primera declaración aseguró que su intención era matarle, ayer descartó esta posibilidad y señaló que pese a que “se obcecó” solo buscaba “asustarle”. De hecho, incidió que si su intención fuese acabar con su vida “había machetes e oitelos no caixón da cociña”. Durante el juicio, el acusado aseguró que el 29 de abril de 2015, día en el que agredió a su yerno, entró en casa y se encontró con la víctima, a la que calificó como “fiera” en la cocina.

Según su relato, el joven le insultó llamándole “maquinista y borracho” por su afición a las máquinas tragaperras, por lo que cogió un hacha y le golpeó con ella hasta que el arma se rompió y el filo metálico cayó al suelo.



El último golpe fue presenciado por su nieto de trece años que, ante los gritos de su padre, entró en la cocina y le pidió a su abuelo que no matara a su padre, aunque el acusado aseguró no haber visto al nieto en la escena. La hija de Juan José Rial, esposa de la víctima explicó que cuando acudió en auxilio de su marido, su padre, amenazándola, blandió el mango roto del hacha y le dijo: “Que a ti también te mato”, agarrándola fuertemente de la pechera.

La mujer confirmó que el acusado, al ver que el hacha se había roto, salió al garaje para ir a buscar otra, momento que aprovechó para cerrar las puertas de la casa y de la cocina con llave y alertar a la Guardia Civil.

Su yerno, Luis Fernández Romay, que también prestó declaración de lo ocurrido aquella noche negó haberle insultado. “Levabamos sen vernos case un ano. El facía unha vida totalmente independente a nós. Chegaba as duas ou tres da mañán e marchaba ás sete”, apuntó. La víctima estuvo siete días ingresado en un centro hospitalario por una fractura parietal izquierda multifragmentaria, una herida considerada grave por los peritos. Luis Fernández indicó en el juicio que había pedido el alta voluntaria porque quería proteger a su familia, que estuvo sometida a tratamiento por parte de equipos psiquiátricos.



Pena

La fiscal ha mantenido la petición de catorce años de prisión para Juan José Rial como responsable de un delito de intento de asesinato y de un delito de lesiones en el ámbito familiar y exige que se le imponga una orden de alejamiento de 15 años con respecto a su yerno y tres con respecto a su hija.

Por su parte, la defensa pide la libre absolución por falta de garantías a su defendido o, de manera subsidiaria, que se condene únicamente como autor de un delito de lesiones.