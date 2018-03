Recurren el acuerdo adoptado para la puesta en marcha del polígono de Nantes

Propietarios del polígono de Nantes disconformes con los puntos del acuerdo adoptado durante la última asamblea para la puesta en marcha del parque empresarial de Nantes han interpuesto un recurso de alzada en el Concello de Sanxenxo. La administración local dispondrá ahora de tres meses para resolverlos. En caso de que no responda se concluirá que los desestima y los propietarios deberán decidir si siguen con su recurso en vía judicial tras darse por concluida la administrativa.

El acuerdo aprobado por el 38,97% de los propietarios presentes en la asamblea, plantea una derrama de 638.391 euros y un cronograma: Licitar en dos meses todas las obras pendientes; ejecutarlas en cuatro meses más y a entregar el parque en dos meses desde la certificación de las obras. Un acuerdo que además deja abierta la puerta a reclamaciones en la justicia sobre las compensaciones patrimoniales que consideren.



El malestar con el acuerdo por parte de un grupo de propietarios de base del parque empresarial no es nueva. Y es que consideran que la propuesta carece de valor jurídico e insisten que no se les puede reclamar el desfase entre el dinero disponible por el Concello para finalizar el polígono y el que hace falta finalmente para hacerlo.

De hecho, consideran y así lo han manifestado y advertido en más de una ocasión que la decisión adoptada en la asamblea es “nula de pleno derecho”.



Cuentas

Según las cuentas expuestas por el Concello de Sanxenxo, del aval de 2,5 millones de euros incautado en su momento quedan 1,5 millones, una cifra insuficiente para las obras que son necesarias acometer en el parque. Trabajos que detalla y cifra en 2.250.054 euros y entre los que se encuentra el pago de la subestación de Fenosa (1.033.929 euros), la nueva conexión con Meaño (476.125 euros), red baja tensión (300.000 euros), retranqueo media tensión (50.000 euros), ed de alumbrado (15.000 euros) , red de abastecimiento de agua (71.000 euros), red de residuales y pluviales (76.000 euros) y viales, aceras, mobiliario y señales (228.000 euros).



Sin embargo, los críticos con el acuerdo consideran que si el aval no era suficiente para afrontar las obras y reparaciones, el Concello tenía que haberlo advertido hace siete años cuando incautó el aval y no lo hizo. De hecho, advierten que existen “informes municipales” que aseguran que el dinero del aval era suficiente para acometer las obras pendientes del polígono de Nantes y que permitiría su recepción.