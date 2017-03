Reforman la rotonda de Vilariño para dar la bienvenida a los actos de la Ciudad del Vino

El Concello de Cambados ha iniciado obras de reforma en la rotonda de Vilariño, para incluir un cartel de la Ciudad Europea del Vino y otros nuevos elementos decorativos e identificativos de la localidad. Los trabajos dieron comienzo en los últimos días y el concejal de obras, José Ramón Abal Varela, explicaba este miércoles que la intención es intentar tener el proyecto listo para la gala del 25 de marzo, de modo que esta glorieta, ubicada en uno de los principales viales de acceso a la localidad, sirva como bienvenida a las delegaciones extranjeras.



El gobierno local tiene previsto instalar, además del cartel de Ciudad del Vino, escudos del Ayuntamiento y de Cambados Enoturismo.



La actuación se completará con una adecuación y reforma del interior de la glorieta y se ejecuta por vía de urgencia, con cargo a fondos municipales, a fin de intentar reducir los plazos y que pueda estar lista para el día de la gala. En la creación de los objetos a instalar ha colaborado el taller de empleo en el módulo de cantería.



"case obligatorio"

Abal Varela señalaba ayer que todas las localidades elegidas ciudades del vino en años precedentes realizaron labores similares a la entrada de sus núcleos urbanos, de ahí que la actuación ejecutada ahora “é case obrigatoria”.



A mayores, el edil confirmó que ya se encuentra reparado el cartel de Cambados “Vila do Albariño” instalado a principios de año en la Autovía do Salnés, como elemento de promoción. Los vientos huracanados de un temporal el mes pasado, que causaron importantes daños en el término municipal de Meis, la dañaron y arrancaron casi en su totalidad, pero la empresa que la había colocado realizó ya las labores de reparación necesarias.



Señales turísticas

Abal Varela adelantaba ayer, además, que el Ayuntamiento prevé ejecutar este año la adquisición e instalación de nuevas señales de dirección e información sobre recursos y enclaves turísticos de la localidad. Así, se colocarán señales para delimitar e indicar con claridad lugares como la Praza de Fefiñáns, la torre de San Sadurniño, las ruinas de Santa Mariña y otros puntos de referencia del término municipal.



El también concejal de Enoturismo cree que, con ello, se acabará con los defectos de la señalización actual, algo escasa en el núcleo urbano, favoreciendo la movilidad de los turistas para acceder a los recursos de la villa.



Está previsto que la financiación de este último proyecto se realice con cargo al llamado Plan Concellos 2017 de la Diputación de Pontevedra.



El edil señala que, debido a que es necesario esperar por esta línea de financiación provincial, no se prevé una actuación en el corto plazo aunque, en todo caso, se actuará a lo largo del año en curso.