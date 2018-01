La reparación de la fachada del edificio de Rúa Nova costará 22.500 euros y se ejecutará este año

El Concello de Cambados tiene previsto invertir unos 20.000 euros en arreglar la fachada de la antigua sede de la Mancomunidade do Salnés, en Rúa Nova. El edificio es de titularidad municipal y se destinará a sede de diferentes entidades públicas como la asociación de comerciantes local, Zona Centro, y la comarcal, el Consorcio, y la Fundación Placido Castro.

Fuentes municipales explicaron que ya se han realizado trabajos de pintado en el interior. El edificio lleva sin uso desde hace meses, cuando la entidad supramunicipal trasladó sus oficinas a Exposalnés. El edificio se había quedado pequeño y resultaba incómodo para la gestión y desarrollo de los servicios comarcales.

Pero el principal problema del inmueble es que presenta defectos en la fachada e incluso se han producido desprendimientos. Este peligro se zanjó con una solución provisional, pero es necesaria una actuación más en profundidad y, de hecho, a mediados de 2017 ya se redactó un proyecto, pero Patrimonio exigió realizar una serie de modificaciones.

El plan definitivo contempla, como primer paso, la aplicación de un mortero para el tapado de las armaduras vistas de la fachada en la zona de los nervios de hormigón armado, protegiendo la estructura metálica vista. Posteriormente se realizarán limpiezas con chorro de agua en la totalidad de la superficie. Se utilizarán materiales y colores que cumplan los requisitos exigidos en el Plan Especial del Conjunto Histórico. Es más, el tono debe ser suave y que entone con el color actual.

Asimismo se van a pintar los vuelos de la fachada en color blanco y todo el proyecto tiene una previsión de gasto de 22.500 euros. En cuanto al plazo de ejecución, la estimación del técnico redactor es que las obras estén terminadas en dos meses.

El Concello aún tiene que sacar a licitación el proyecto para contratar los trabajos. Se financiarán con fondos del Plan Concellos de la Diputación de 2017. El objetivo del cuatripartito es destinarlo a Zona Aberta, que actualmente se encuentra en el edificio administrativo de la Rúa Ourense, junto a otros organismos, que han solicitado más espacio. También se instalará el Consorcio do Comercio do Salnés y el archivo y sede de la Fundación Plácido Castro. Actualmente se encuentra en el Pazo de Torrado, pero se le ha ofrecido el traslado y este podría hacerse efectivo a lo largo del presente año.

Se trata de un edificio de tres plantas con algunas salas de reuniones y otros espacios abiertos, que también se podrían usar para actividades puntuales de otras entidades sociales. l