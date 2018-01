Reportaje | Cambados tiene otra voz

Cambados está gestando un proyecto musical grande, muy grande; una voz compuesta para coro e incluso para orquesta, la suya propia. ¿Y porqué no? “Soñar es gratis, aunque, sobre todo, lo que nos une y nos empuja en este proyecto es hacer buena música”. Habla el compositor Manuel Cunqueiro como director de un grupo de amantes del cuarto arte en busca de nuevos talentos para tirar del hilo, para dar el primer paso hacia tan ambicioso proyecto: formar un coro, pero no lo que se acostumbra a entender como tal. “No nos engañemos, estamos habituados a los de tipo social, con gente mayor, repertorios antiguos, música popular... Los vinculamos con algo pasado y esto es mucho más, sin restarle importancia a lo otro. Queremos renovar el concepto de música vocal, que la gente se anime a escuchas otras cosas”, explica este hijo del capital del albariño, que ha trabajado en Madrid, Barcelona o en Suiza, creando bandas para el cine y musicales.

Cunqueiro sostiene que esta idea anida sobre todo en la mente de los más jóvenes. “Es muy difícil acercarte, muchos escapan corriendo”, se lamenta. Pero invita a todos los interesados en conocerles, e incluso en unirse, a pasarse un viernes por el auditorio de A Xuventude. También advierte que tener un buen nivel es fundamental y no habla de estudios, sino de calidad: “A veces no es tan imprescindible saber de música, sino tener buen oído”. De momento, no han podido ofrecer un estreno a lo grande porque todo este proyecto “depende muy directamente de cuánta gente se sume al final”. Actualmente son nueve, pero precisan superar la treintena para llegar, como mínimo, a las cuatro cuerdas de voz y alcanzar su primera meta: entrar en el circuito semiprofesional.

Además de la idea preconcebida de la música coral, Cunqueiro se lamenta de que “la gente cada vez canta menos, hay más costumbre de escuchar que de interpretar”. Cuenta que echa de menos estampas cotidianas como la de aquella vecina de su barrio, San Francisco, tarareando mientras fregaba o el albañil de la obra entonando. Aún así, estos salinienses tienen plena confianza en Sociedad Musical Cambadesa (SMC), que así se llama su proyecto.



Repertorio

En su repertorio hay temas del Renacimiento, del Barroco y de compositores actuales como Julio Domínguez, Javier Busto o el noruego Ola Gjeilo. “Enmarcarlo en un estilo es complicado, pero es difícil que los asistentes no encuentren algo que sea de gusto”, promete el cambadés.

Y esto solo es el principio. Quieren poner en marcha una orquesta escuela a partir de 2019, copiando el modelo de países como Suiza donde cada pueblo tiene la suya propia, como sucede en Galicia con las bandas –en O Salnés hay gran tradición–. “Algo realista, una orquesta de cámara formando a jóvenes y niños para nutrirla y también para que los instrumentistas de cuerda puedan desarrollar su actividad”, explica Cunqueiro. Ese modelo más extendido en la comunidad hace que haya más demanda de viento y “tengo muchos compañeros que al final solo pueden tocar entre las cuatro paredes de su casa, después de tanto esfuerzo (años de ensayos, estudios...)”.

Con todo, van paso a paso, viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. También quieren contar con el Concello –agradecen mucho la colaboración prestada por el edil de Cultura, Víctor Caamaño–, la sociedad tiene que constituirse formalmente... Así que, de momento, son sueños, sí, como reconocen, pero con posibilidades tan reales como se oye su voz.