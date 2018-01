Reportaje | El Carnaval crece en A Illa con feria de abril e independentismo de liborios

El Carnaval de A Illa ya era uno de los grandes de la comarca, pero la asociación Festas Culturais está empeñada en hacerlo crecer año a año. Tras las importantes innovaciones introducidas ya en 2017, esta vez la localidad se sumergirá en ocho días de festejos con un lema claro: “Carnaval en Río? Non, Carnaval na Ría! Nós tamén temos un santo como o deles”.

El programa arrancará el 9 de febrero, día de comadres, con cena a las 22 horas en el Tamanaco, amenizada por el Dúo Carpe Díem y DiscoMóvil CSC.

El sábado 10 habrá verbena en O Regueiro, desde la 23 horas, con la Orquesta América SL y la misma discoteca móvil.

El domingo 11, de nuevo en O Regueiro, repetirá por segundo año la “Quedada de Liborios”, al que animan a todos los vecinos a sumarse disfrazados, desde las seis de la tarde. Habrá pregón, además, a cargo de un personaje “sorpresa”. A continuación se celebrará un “referéndum pola independencia dos liborios” que promete ser toda una sátira al proceso catalán, versión isleña.

Ya el lunes 12, será turno de la segunda edición de singular “concurso de misses” del carnaval isleño, además de una fiesta infantil. Será todo desde las 18 horas en O Regueiro, con los ritmos de la Duendeneta, batucada Olodum do Coio y Fanfarria Furruxa.

El martes 13, en el mismo escenario y hora, se prevé una fiesta infantil y una novedosa “Feira de Abril” para la que piden esfuerzo en el vestuario carnavalesco advirtiendo de la grabación de un especial televisivo con tal ocasión.

A continuación, a las 19 horas, se prevé un gran “flashmob”, un show multitudinario y coreografiado al que invitan a todos a bailar, para terminar la tarde con un concierto del grupo “Fla-Meco” en O Regueiro.

Días grandes

El miércoles 14, de ceniza, saldrá el tradicional muñeco Liborio de O Naval, revelando la identidad sorpresa de este año. Estará acompañado en su desfile por la charanga Fanfarria Furruxa y As Majorettes Cantodorxo.

El sábado 17, de piñata, dará el protagonismo a las carrozas, con salida a las cinco de la tarde desde el entorno de la Casa do Mar, con posterior sesión de discoteca móvil en O Campo.

Por último, el domingo 18 será el día de las comparsas, en desfile desde O Regueiro con salida también a las 17 horas, hasta el auditorio, donde están previstas las actuaciones para escuchar estos cantos satíricos.