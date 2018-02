Reportaje | Carril llora a su “difunta”

Si hay una cita que se vive con especial intensidad en Carril esa es el Enterro da Sardiña. La localidad arousana dijo adiós ayer a su programación más carnavalera con una cita marcada a fuego en su calendario y promovida desde el Círculo Cultural del Gato Negro. Cientos de personas se acercaron hasta este enclave vilagarciano para despedir a la “difunta”, a la “finada”, y enterrar a Don Carnal hasta el próximo año.

El velatorio empezó al filo de las seis de la tarde con las plañideras y las decenas de personas que quisieron participar en la comitiva fúnebre. La música del Folión de Os Labregos de Trives volvieron a poner la marcha en el séquito que acompañó a la difunta desde el local del Gato Negro hasta la Praza da Liberdade. Los llantos de las “choronas”, como se llaman en Carril, no cesaron desde la salida del velatorio hasta que las cenizas de la “finada” no estuvieron totalmente consumidas.

Y es que el Entroido se vivió por todo lo alto en la localidad carrilexa en la que no faltaron los bailes de disfraces en el local del Gato Negro con música, premios y alegría hasta altas horas de la mañana. La originalidad de los disfraces fue un toque destacado y el culmen del gran Enterro da Sardiña el postre perfecto para un Entroido que ni las lluvias pudieron estropear.