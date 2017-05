Reportaje | La Escuela de Aios o la fuerza de la unión vecinal por una propuesta educativa

Hace 33 años que vecinos de Aios hicieron realidad una posibilidad educativa de calidad en la zona con la construcción de la escuela unitaria y la matriculación de veinte niños.



No fue fácil. A la búsqueda de financiación se tuvo que sumar la mano de obra de vecinos que invirtieron su tiempo de ocio e incluso realizaron aportaciones económicas para rematar la obra. “Era a única salida porque nesa época non deixaban ir en autobús aos nenos menores de cinco anos. O colexio máis próximo estaba en Noalla a dous quilómetros de Aios e naquel tempo non todo o mundo tiña coche”, explica Diego Míguez, presidente de Os Raposos de Aios. A lo largo de todos estos años las cifras de matriculación se mantuvieron muy por encima del ratio estipulado por Educación, pero este año la baja de una alumna desajustó



La implicación vecinal y el arraigo de Aios con esta escuela desde sus inicios explica la respuesta de la parroquia de Noalla ante la posibilidad de cierre el próximo curso.



Por esta escuela han pasado dos profesoras, ambas comparten, explican los vecinos, algunos exalumnos, su pasión por la enseñanza y su adaptación en la zona. “Cremos que é moi positivo que os nenos de tres e cinco anos compartan ese espazo. Acaban Infantil con moi bo nivel tanto na escritura como na lectura por iso a xente a posta pola súa continuidade”, añade Míguez.



La unidad vecinal para hacer realidad esta escuela fue el germen del primer colectivo en Aios, Os Raposos, que cuentan también con su sede al lado de la unitaria. “Temos unha historia paralela”, explica.



La escuela de Aios cuenta con cinco niños matriculados para el curso 2017-2018, uno menos del ratio exigido por la Xunta para mantenerla abierta. Sin embargo, el siguiente curso escolar 2018-2019 Aios cuenta con entre 7 y 9 niños susceptibles de acudir a este centro.



“É un privilexio”

El presidente de la Comunidad de Montes, Roberto Garrido, es un claro defensor de esta escuela en Aios. “E un privilexio que Aios siga contando coa única escola unitaria de Sanxenxo. Os nenos e os pais están moi contentos de contar cun servizo desta calidade ao lado da casa”, señala. En este frente de apoyo y defensa de la escuela unitaria se encuentran también la asociación de vecinos San Esteban de Noalla, la asociación Os Raposos, el Anpa O Telleiro y por supuesto, la concejala de Educación, Sandra Fernández Agraso. Todos comparten la necesidad de continuidad del centro educativo e inciden en su simbología y vinculación con la historia de Aios.