Reportaje | La estoica espera del Club de Piragüismo de Portonovo por una sede

Lograr unas nuevas instalaciones para 2018 es uno de los grandes retos que se ha marcado el Club de Piragüismo de Portonovo. “Con estas instalaciones sobrevives, pero no puedes invertir en maquinaria porque aquí se estropea todo lo que hace todo mucho más difícil”, asegura el presidente Alberto Rodríguez. La historia del emblemático club portonovés está marcada por la superación. Con un importante palmarés y cerca de un centenar de afiliados, el local ubicado en la Praza do Espiñeiro, se les lleva quedando pequeño desde hace más de veinte años. “Compaginamos el pabellón y el colegio para poder entrenar porque aquí no cabemos todos”, explica Rodríguez. Solo hace falta echar un vistazo a las instalaciones de cerca de 200 metros cuadrados en la que conviven piraguas con un minúsculo gimnasio para darse cuenta de que no son acordes con el nivel del club. “Estamos en precario desde hace muchos años, pero cada uno que pasa es más complicado”, advierte.

En 2016 el Club volvió a acariciar la posibilidad de una sede en el muelle de O Chasco. “Estaba todo el mundo e acuerdo e incluso Portos se ofreció a promover la obra, pero tras una modificación en el proyecto en el verano pasado ya no hubo más contacto ni avance”, explica. Con cuarenta años de historia, la necesidad de un local para el Club se ha convertido en la novia que todos los partidos políticos quieren en cada periodo electoral, pero que finalmente nunca se materializa. “Lo llevaban todos los partidos en su programa electoral, pero al final nadie lo hace. Estamos convencidos de que es una cuestión de voluntad política y nada más. El presupuesto de la obra es muy razonable y creemos que el Concello tiene mucho que decir en este asunto como está ocurriendo en otros ayuntamientos como A Illa o Baiona”, apunta.



Proyecto

Cabe recordar que el proyecto que cuenta con el beneplácito de todos los implicados contempla un edificio de una sola planta, con un almacén para embarcaciones, un pequeño gimnasio, una oficina y unos vestuarios.

Un proyecto básico que se ubicaría dentro del dominio de Portos ocupando unos 25 metros cuadrados concretamente en la lámina de agua justo en la zona que mira hacia Baltar. No afectaría a la playa, porque no se colocarían los pivotes en la arena seca, sino en una zona de agua sin uso en la actualidad. “Este es el proyecto que nosotros masticamos y que ahora queremos. Es el más lógico, cerca de nuestra zona de entrenamiento”, indica Rodríguez. Ahora deben trasladar a pulso las piraguas más de 400 metros hasta su lugar de entrenamiento, eso el grupo de mayores porque pueden con las embarcaciones, pero los del grupo de promoción, de entre 8 y 14 años, cuentan con un contenedor de madera cerca de la playa donde se meten las piraguas para evitar así su traslado.



“En una reunión reciente el alcalde, Telmo Martín, nos habló de construir un local alternativo fuera del dominio de Portos, un proyecto ya anterior, pero no lo contemplamos. Lo natural y lógico es estar en la zona de nuestro trabajo”, asegura. No es el único reproche hacia la administración local. “Desde el 2010 llevamos sin ningún tipo de ayuda del Concello. Podían rebajarla, pero no retirarla totalmente”, explica.

Tampoco ha gustado al Club de Piragüismo que su sede no apareciese en el pacto de gobierno PP-SAL. “Eramos una prioridad y ahora ya no lo somos. Insisto es cuestión de voluntad polÍtica”, incide Rodríguez. El 2018 será clave para lograr esta demanda histórica. “Si hace falta, nos volveremos a movilizar”, advierte.