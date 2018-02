Reportaje | A Illa viste al Liborio de Puigdemont y su “República Carnavaleira da Arousa”

A Illa sí sabe de independencias. La proclamó como república en octubre de 1934 fugazmente y la consiguió, al menos de Vilanova, con su segregación en 1997. Así que, después de meses y meses siguiendo en la distancia el eternizado procés catalán, el Carnaval tenia ingredientes de sobra para hacer sátira. Y no defraudó.

Al cómico “referéndum” al estilo isleño celebrado el domingo en favor de la “independencia de liborios”, ayer, la tradición hizo tomar al auténtico muñeco Liborio la identidad de un personaje de actualidad que, efectivamente, fue Carles Puigdemont.

Muy logrado en esta edición y ante un atril repleto de micrófonos de televisión, hizo suya la “República Carnavaleira da Arousa” para seguir dando rienda suelta a la hilaridad. Ni la lluvia pudo con el singular mintin, ni los argumentos a cada cual más disparatado libraron al muñeco Liborio de la quema en este miércoles de ceniza.



Carrozas y comparsas

Por delante quedan ahora las dos jornadas finales del Carnaval isleño de este año, con ocho días repletos de actos. El sábado será turno del desfile de carrozas, previsto a partir de las cinco de la tarde, con salida de la Casa do Mar. De momento, la previsión meteorológica parece dar tregua para entonces. En O Campo, habrá animación con la Discomóvil CSC.

El domingo, por su parte, será turno del festival de comparsas, que este año saldrán, como novedad, de las inmediaciones de la carpa instalada en O Regueiro hacia el auditorio, desde las 17 horas.

Por orden de actuación, cantarán primero los “Nenos Cantores da Coral Polifónica dos Cacajuetes” de O Grove, “Marajota e Media” y O Xoubal (Vilaxoán), “Os Cuancholos” mecos, “Ronchi Judax e os Julandróns de Merda” y las “Monxas Miguelianas” (A Illa), “Los Lunes Al Col” (Cambados), “Outra Vaca no Millo” (O Grove) y los isleños “Comparsa Os de Dorna” y “O Cano”, que cerrará el acto.