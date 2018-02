Reportaje | A Illa vota en un “referéndum” carnavalesco en favor de la independencia

El “sí” era bastante mayor en la papeleta que el “no”. Las urnas circulaban libremente por la calle, detrás de los electores, y al censo se lo convocó pocas horas antes de la “votación”. La hilarante puesta en escena del singular “referéndum de liborios” de ayer en A Illa sirvió para abrir los actos centrales del Carnaval de la localidad.

Desde media tarde, un particular vehículo de “Correos e desfrutar” recorría las calles con encapuchadas megáfono en mano, que llamaban a “votar pola independencia no Regueiro ás seis da tarde”. Así, y portando ya urnas con papeletas dentro, convocaron a los isleños a participar en el acto jocoso que concentró la fiesta más disparatada en la plaza, seguida de pregón y animación infantil.

Para hoy, también en O Regueiro y desde las 18 horas, se prevé el II Concurso de Misses y otra sesión de fiesta para niños, con la Duendeneta. Habrá pasacalles de Batucada Olodum do Coio y Fanfarria Furruxa. Ya el martes, se prevé una novedosa “Feria de Abril”, en la misma localización y horario, seguida de un “flashmob” y más actuaciones musicales.



En Vilanova

Por su parte, en Vilanova de Arousa celebraron ayer una nueva sesión del ciclo de cine que, con motivo del Carnaval, ha puesto en marcha el Concello en el pabellón-multiusos.

También hubo fiesta de disfraces en la casa de cultura de San Miguel, amenizado por el Grupo Alma, en una cita organizada por la asociación Amigos da Música. Un festival similar, con el Grupo Lembranza, se vivió en la casa de cultura de Baión, promovido por la asociación O Castro.

Para este próximo martes 13 está previsto que sigan las celebraciones, entonces en la cultural de Corón, impulsadas por la asociación Vista Real. Desde las siete de la tarde habrá disfraces, animación y música a cargo del Grupo Añoranza.