Reportaje | Un marinero de O Grove halla un hueso de una ballena de tres metros de largo

La tripulación de la embarcación meca Gransolero 5 se llevó hace unos días una gran sorpresa cuando en enredada entre los miños apareció un enorme hueso de una ballena. “Non é nada habitual atopar este tipo de cousas. Levo 25 anos no mar e nunca atopei algo así. Alambradas da pesca de arrastre moitas, pero isto nunca”, advierte el armador del barco, Jacobo Naveiro.

El hueso se encontraba a aproximadamente 40 metros de profundidad cuando se encontraban faenando fueras de las islas de Sálvora y Ons. “Pensamos que a maruxía destes días puido desenterrar o oso e por iso veu entre os miños. Non sabemos se leva moito tempo no mar ou se hai máis ósos como este”, advierte Naveiro.

El armador se ha puesto en contacto con el Acuario de O Grove para cederles este hueso y puedan investigar sobre su procedencia concreta, así como su fecha. “Según nos dixeron é un óso do costado dunha ballena”, apunta el armador meco.

Ahora que las ballenas parece que han vuelto para quedarse en la Ría de Arousa, este hallazgo demuestra que probablemente este tipo de cetáceos llevan más tiempo del que imaginamos o del que existen avistamientos oficiales por la zona. Y es que cabe recordar que el pasado mes de septiembre el Instituto para el Estudio de los Mamíferos Marinos constató la presencia de una ballena azul de entre 22 y 24 metros de largo a aproximadamente once millas de la isla de Ons junto a cinco ballenas de aleta, once ballenas piloto, 25 marsopas, cientos de delfines comunes y delfines mulares.