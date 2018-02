Reportaje | Peludos Invisibles, dos años de lucha constante

La Asociación Peludos Invisibles cumplirá el próximo 8 de marzo dos años. La constancia y la implicación de sus componentes han sido claves para un balance muy positivo con 165 atenciones a animales perdidos o abandonados y 129 adopciones.

Una cifra en la que no se incluyen las 200 esterilizaciones clínicas de gatos procedente de colonias felinas con una partida del Concello para aplicar el método CES a la totalidad del municipio. Fueron dos años de intensivos eventos recaudatorios y de ayuda de vecinos para poder dar soporte a los callejeritos. Y es que aseguran que como en cualquier asociación sin ánimo de lucro, “cuando la causa son los animales, y no se contemplan desde hace mucho tiempo, subvenciones por parte de la administración pública, la deuda con las clínicas colaboradoras es constante”. Peludos Invisibles quiere agradecer “a todas las personas que con su esfuerzo y aportación han confiado en nosotros depositando su granito de arena para poder organizar esos recursos y así ayudar a perros, gatos y hasta pájaros que lo necesitan. Y muy especialmente queremos agradecer a las personas que incansable y diariamente mantienen alimentadas y supervisadas las colonias de gatos, que tan discretamente revierten grandes beneficios comunitarios”.

Fueron dos años de lucha con la administración para “exigir una verdadera campaña de concienciación, una playa canina, un refugio municipal, o bien una verdadera cobertura a los animales albergados y transparencia en las perreras, en nuestro caso la CAAN, dependiente de la diputación de Pontevedra, y de manera extramunicipal alzando la voz junto con otras asociaciones de Galicia por una ley de bienestar animal que haga honor a su nombre y no mercantilice, discrimine y penalice la proactividad”. Pero para seguir con este empeño de lograr una realidad mejor para los “callejeritos”, Peludos Invisibles con motivo de su segundo aniversario, organiza una cena en el Hotel Augusta Spa & Resort (edificio 1) el próximo 17 de marzo a las 21:30 horas en la que habrá música en directo, teatro y animación para todos los públicos.

La cena aniversario culminará con un gran sorteo en el que por tan solo un euro la rifa, podrán participar los asistentes y las personas que sean fila 0.

Las personas que quieran asistir a la cena podrán elegir entre dos opciones de menú, vegano o standard, por solo 25 euros. Una cita en la que la diversión está asegurada y en la que se podrá colaborar con una buena causa.

Además, las socias y socios de Peludos Invisibles tienen el próximo domingo una asamblea ordinaria anual que tendrá lugar a las 19:30 en el usos múltiples de Portonovo en la que se abordarán distintos aspectos del colectivo y se dará a conocer el trabajo de este último año.