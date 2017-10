Reportaje | El Poli Paco da el salto de la clase a los cuentos

La educación vial continúa avanzando en Sanxenxo con el salto del Poli Paco a los cuentos. La creadora de estas historias es Olga Santos, profesora de Infantil del CEIP A Florida, que se sirve del entrañable personaje interpretado por el policía local Abelardo Martínez para hacer llegar a los más pequeños la importancia de la prevención y las señales de advertencia. “El cuento es una manera muy mágica para llegar a los niños porque creas una atmósfera muy cálida que facilita el aprendizaje”, explica la autora.

La colección de cuentos registrados, pero todavía no publicados en papel, comienza con el uso de la señal PF en caso de accidentes o averías de coche para bajar con seguridad del vehículo.

En esta historia el Poli Paco no está solo, está acompañado de Leo (Leonardo Nortes), inventor de la señal, y de Edu Barrero, monitor de seguridad vial en Aljarafe que ya ha participado en más de una ocasión en las clases de educación vial en los coles de Sanxenxo. No faltan, por supuesto, Los Geniales, sus alumnos, ni tampoco el sobrino del Poli Paco, Paquito.



La historia se desarrolla en Sanxenxo y se ilustra con imágenes de su entorno. El siguiente cuento ya está listo, pero todavía no se ha hecho pública, y habla sobre la ciudad de Pontevedra a la que Santos denomina “La ciudad infantil”. “Me gustaría continuar con esta colección porque creo firmemente que en un futuro serán estos niños y ya lo están haciendo los que enseñen a sus padres y abuelos educación vial”, apunta. Costa señala que, pese a su corta edad, los niños exportan con suma facilidad lo aprendido en las clases a su vida cotidiana. “En uno de los cuentos que un día leí en clase a mis alumnos de 3 años, las hadas y los niños andaban en bici, pero no llevaban casco. Rapidamente, se dieron cuenta y tuvimos que improvisar unos cascos para ponerles. No les valía con que el hada tenía magia. Yo creo que si ellos fuera polis pondrían muchas más multas”, bromea Santos.

La autora ha testado esta primera publicación con adultos en una ponencia sobre seguridad vial en Isla Cristina el pasado mes de junio. “Todavía no se lo he leído a mis alumnos. Lo haré próximamente. La acogida en adulto fue muy buena”, apunta.

La acogida en las redes sociales tanto en Facebook como Twitter ha sido excepcional.