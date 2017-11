Reportaxe | #Sanxenxo fala no Culturgal

Sanxenxo estará presente dende hoxe no Culturgal con dous vídeos nos que se promociona o uso do galego, así como as actividades e tradicións culturais que permanecen vivos no municipio.

Estes vídeos foron presentados onte ás asociacións que participaron na súa gravación e agora poderán ser difundidos a través das redes sociais.

Os obxectivos da participación en Culturgal son o fomento do uso da lingua galega entre os diferentes colectivos, dinamizar o galego nos ámbitos educativos, turístico social e de lecer e promocionar e dar a coñecer artistas galegos que fan música e crean en galego.

En Sanxenxo, apuntan dende o Concello, a normalización lingüística é unha liña transversal no día a día, en todas as actividades que se desenvolven, tanto dende a administración como tamén dende o movemento asociativo, que contribúe a enriquecer a oferta cultural, educativa e de ocio. A Concellería de Cultura e Educación traballa dende hai máis dunha década no fomento da lingua galega. Por iso, dende este departamento lévanse a cabo proxectos como o concerto pola lingua, a animación á lectura na rede de bibliotecas públicas, a animación a lectura nos centros públicos a través do equipo de animación sociocultural e as ludotecas na rúa.

Paz lago, concelleira de Cultura e Educación quere “destacar o labor que realizan as asociacións do municipio, que realizan actividades que teñen que ver co fomento da lingua”.

Este é o caso da Asociación Cultural Abiñadoira, coa semana cultural; a Asociación Soalleira de Dorrón, coa muiñada popular; e a xornada da cultura galega, o concurso literario e a Festa dos Maios do Círculo Cultural e Deportivo de Sanxenxo e o concurso literario do IES Sanxenxo.

Programación

Un total de 120 expositores e máis de 130 actividades acollerá a décima edición de Culturgal, a Feira das Industrias Culturales de Galicia, que se celebrará en Pontevedra este fin de semana e que, por vez primeira, ábrese ao arte contemporáneo. Esta sección sumarase as disciplinas que, tradicionalmente, participaban na feira como a literatura, o audiovisual, as artes escénicas, a música, o diseño e as novas tecnoloxías, ampliando a superficie de actividade ata os 5.400 metros cuadrados.

Culturgal adicará tamén un espazo, a partir de agora, á cultura doutros países e o primeiro invitado será Portugal, que participará na feira mostrando o máis destacado da súa actividade artística, escénica, musical e literaria. Presentacións de libros, actuacións musicais en directo, proxeccións audiovisuais, representacións teatrais, conferencias, mesas redondas, obradoiros infantís e exposicións.