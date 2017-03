Resulta herido tras sufrir un vuelco con un camión y colisionar con un furgón que se coló en su cabina

El conductor de un camión resultó ayer herido de consideración tras sufrir un aparatoso accidente en Meis, en el que su vehículo sufrió un vuelco para colisionar posteriormente con una furgoneta. El suceso tuvo lugar sobre las dos y cuarto de la tarde en la carretera que une A Goulla y Lois (Ribadumia).



Las emergencias desplazadas al punto intentaban ayer hacer alguna reconstrucción de lo ocurrido. Al parecer, el camión, de pequeñas dimensiones y con carga de vino, perdió el control y volcó de forma lateral, embistiendo a un furgón de un particular que circulaba sin cargamento y cuyo conductor no pudo evitar el impacto contra el transporte de mayores dimensiones.



A consecuencia del golpe, la furgoneta quedó literalmente dentro de la cabina del camión. El piloto del furgón resultó ileso, pero el otro sí sufrió lesiones y necesitó asistencia.



En un primer momento se dio aviso a los Bombeiros do Salnés ante la posible necesidad de excarcelar, pero el 061 logró extraer al herido a través de las cabinas encajadas de los dos vehículos. El herido presentaba un golpe y herida en la cabeza y, aunque en principio no se temía por su vida, tuvo que ser trasladado en ambulancia. Además de Bombeiros y 061, en el operativo estuvo Protección Civil y la Guardia Civil.