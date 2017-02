Rías Baixas bate un nuevo récord con más de 30,3 millones de botellas etiquetadas

La Denominación de Origen Rías Baixas batió en 2016 un nuevo récord de contraetiquetas con la concesión de 30,3 millones de tiras que certifican que el vino que la lleva está amparado por el sello de calidad y cumple todos los parámetros de calidad y origen. Desde el Consello Regulador mostraron su satisfacción por los datos pues demuestran la “confianza” del consumidor y la “buena trayectoria” de sus productos.

Este dato refleja la evolución ascendente de los Rías Baixas en los mercados nacional e internacional. Y es que la DO expidió el año pasado un 11,8% más de contraetiquetas con respecto a 2015, cuando se entregaron a las bodegas 27,1 millones.

Así las cosas, se dispensaron más de 30,3 millones de contraetiquetas, marcando un nuevo récord que muestra la “buena trayectoria” que están teniendo los vinos entre los consumidores dentro y fuera de España. De hecho, cabe recordar que la pasada campaña sus bodegas exportaron 3,2 millones más de botellas que en la anterior, la de 2014/2015; un incremento que “supone un estímulo al esfuerzo que el sector de Rías Baixas, viticultores y bodegas, viene desarrollando en aras de la calidad y un reconocimiento al trabajo y la inversión realizados a lo largo de estos últimos años”.



Por todo ello, el Consello anima a las firmas que todavía no formen parte de los planes de exportación a dar el paso, pensando también en las medianas y pequeñas mediante fórmulas varias y para lo cual también ha ofrecido cursos y seminarios, para que se “pierda el miedo”.

En cuanto a los litros de vino verificados, esto es, los que han pasado los análisis fisioquímicos y organolépticos y han sido considerados aptos para embotellarse bajo el amparo de la DO Rías Baixas, su volumen alcanza los 22,8 litros. Esto significa que en el último año, el panel de cata del Consello Regulador ha analizado y verificado la aptitud de 2,4 litros más que en 2015.

Desde el Consello Regulador señalaron que, ante este resultado, el sector “agradece al consumidor la confianza depositada en sus vinos y reafirma su apuesta inquebrantable por la excelencia”.

A este respecto, como prueba de su compromiso, las mismas fuentes recordaron que hace mas de dos años que cuenta con la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para certificar los vinos amparados, todo ello según una norma de calidad ISO y, en este momento, el órgano de control, “con el ánimo de reforzar aún más la fiabilidad y la garantía de los vinos amparados, intensifica sus esfuerzos para obtener –cuanto antes– la acreditación de su panel de cata”.