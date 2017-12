Ribadumia convoca un Pleno extraordinario al que se llevan bonificaciones en impuestos

El Concello de Ribadumia ha convocado para esta noche (20 horas) un Pleno extraordinario de once puntos, entre los que se lleva a aprobación una modificación de ordenanzas que permitirán una rebaja fiscal.

Desde el gobierno local explican que se introducirán bonificaciones en tasas e impuestos como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) la tasa por licencias de apertura y de actividad, agua, basura y saneamiento.

Ayudas

Otro de los puntos será la concesión de ayudas a entidades y clubs, por 8.100 euros que habían quedado pendientes de concesión hasta final de año, para aquellos colectivos que pudiesen realizar actividades adicionales ahora justificadas. De esta forma, 21 entidades de ámbitos como el cultural, deportivo y social recibirán “un maior importe da subvención municipal concedida”, resumían ayer. En comparación con ejercicios anteriores, en este 2017 se hará un reparto “do 100 % da partida destinada para o mesmo nos orzamentos, mentres que no 2015 se repartía menos do 50 %, sendo en todo caso a mesa cantidade nos dous anos, 20.000 euros”.

Algo similar, añaden, ocurre con los clubs deportivos, que contaban en 2015 con 25.000 euros, de los que recibieron 16.000, mientras que en 2017 se repartirán un total de 34.000, puntualizan.

A mayores, el Pleno tratará otros puntos como la desafectación de caminos para una posterior permuta en Pontearnelas y Regueira, nombramiento de juez de paz, revocación de delegaciones y cobro de impuestos en el ORAL provincial y los informes de morosidad y del periodo medio de pago a proveedores. l