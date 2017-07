Ribadumia crea un programa de intervención para hijos de víctimas de violencia de género

El Concello de Ribadumia ha creado un programa de intervención con hijos de víctimas de violencia de género, con sesiones que aportarán información y gestión emocional.

Los asistentes a este programa serán los derivados por el Centro de Información á Muller de referencia y de los Servizos Sociais del Concello. Las intervenciones están dirigidas a un mínimo de diez menores en sesiones individuales, hasta un máximo de sesenta, cuatro por cada menor participante.

Contenidos

Las intervenciones contarán con una parte introductoria e “identificación de emocións”. Se hablará, además, de identidad y autoestima, habilidades sociales, resolución de problemas y estereotipos de género.

Desde el Concello indican que el programa “emprega instrumentos estandarizados que foron empregados no ámbito internacional e no campo da protección infantil como axuda”.

El programa, además, estará impartido por “persoal especializado en psicoloxía xurídica e igualdade de xénero”.

Se celebrará en verano, de julio a septiembre, por considerarse un periodo que supone “unha maior flexibilidade horaria dos nenos, pais e nais”.

El horario será flexible, para poder garantizar la atención personalizada a la disponibilidad de cada caso particular.