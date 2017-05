Ribadumia homenaxeará ao párroco Dositeo Valiñas polo seu compromiso a prol do galego

O Concello de Ribadumia homenaxeará aos veciños que traballen a prol do galego coa organización dunha gala anual con motivo da celebración do Día das Letras Galegas. Nesta primeira edición, que será o día 17, ás 20.00 horas no auditorio, municipal, o goberno local premiará o labor do párroco Dositeo Valiñas.

Os responsables municipais suliñan que Dositeo Valiñas foi precursos das liturxias en galego, nun momento histórico no que o uso da lingua non estaba ben visto e, dende un ámbito, o relixioso, que nesa época tiña unha gran influencia social..

Neste sentido, indican que “a súa traxectoria como defensor do noso idioma é innegable e por ese motivo o equipo de goberno acordou que debería ser el quen tivera a honra de recibir o primeiro recoñecemento”.

Para institucionalizar este galardón, o Concello aprobou as bases no pasado pleno establecendo unha fórmula transparente para a elección da persona ou entidade para cada edición.

O título elexido para este premio é o de “Ribadumienses en prol do galego”. O obxectivo é que sexan os propios veciños os que elixan ás persoas, sempre que as peticións estean avaladas por un mínimo de apoios, posto que a idea é que conte co maior respaldo social posible, ao igual que se fixo co acto da muller traballadora. l