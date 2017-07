El Rockin’ Vila trae a The Locos, Medomedá, The Skarnivals, Ruxe Ruxe, Mafalda y Thee Blind Crows

Vilanova ha consolidado ya su festival de música rock. El Rockin’ Vila vuelve con fuerza en agosto y lo hace con un extenso cartel, en dos jornadas de fiesta que, además de los conciertos, traerán actividades complementarias.

El día 12 actuarán The Locos, Medomedá, The Skarnivals, True Mountais, Desequilibrio Mental y Cé Orquestra Pantasma.

El 13 dará paso en el escenario a Ruxe Ruxe, Mafalda, Thee Blind Crows, Noite Fechada, Rebeliom do Inframundo y Galifunk Brass.

Más propuestas

Durante las jornadas, además, la organización del festival trae otras propuestas lúdicas, “Actividades Caliveras”. De esta forma, se podrá disfrutar del espectáculo de Peter Punk, además de un campeonato de futbolín, una exhibición de Slack Line o de equilibrio sobre cinta, además de actividades especialmente pensadas para los niños.

Habrá también propuesta de sesión “Rave” en el chiringuito, con “Croma” y Ayman Selektah. Para redondear las jornadas, habrá zona de acampada gratuita.



Precios y abonos

En cuanto a precios, el bono anticipado para los dos días tiene un importe de diez euros, de quince en taquilla. En el caso de entradas para una sola jornada, en venta anticipada están a un precio de siete euros y de diez el propio día. La venta anticipada está disponible tanto en lugares físicos como en Internet: Web del propio festival, en www.entradasatualcance.com, oficinas de Correos y diferentes negocios en la comarca, Vigo, Santiago y Pontevedra. l