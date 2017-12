Rodríguez Búa advierte de que Intervención obligó a retirar la subida salarial a 48 empleados

La concejala no adscrita de Sanxenxo, Vanessa Rodríguez Búa, denunció ayer que el gobierno local tuvo que retirar de los presupuestos para 2018 una subida salarial inicialmente propuesta para 48 empleados municipales.

La retirada se realizó después de que el ejecutivo no contase con el informe favorable de la interventora municipal, “ni con el visto bueno de sindicatos y trabajadores” al documento de doce páginas entregado a la oposición en el que se detallaba la subida programada. En él se reflejaba incluso los nombres de los trabajadores que se beneficiarían de la medida.

Sin embargo, la marcha atrás del documento fue comunicada a los grupos en la comisión informativa previa al Pleno, por el edil de Economía, Marcos Guisasola.

La edil no adscrita valora que “en la plantilla municipal es cierto que hay ciertos desajustes salariales que es necesario corregir, pero hay que hacerlo cumpliendo todos los preceptos legales. Está claro que Marcos Guisasola y Telmo Martín no están acostumbrados a tener en cuenta estos preceptos y se han visto obligados a rectificar sobre la marcha. Una nueva actuación irregular que no deja de sorprendernos”, considera.

Además, cree que las cuentas para 2018 que presenta el equipo de Telmo Martín “solo lograrán devolver a Sanxenxo a los niveles de endeudamiento de hace una década”.

Advierte de aspectos “poco claros” en el presupuesto, que también tilda de “irreal”. “Telmo vuelve para hacer más de lo mismo: Endeudar el Concello para poder invertir y que luzcan obras en el municipio que le permitan presentarse a las elecciones del 2019 como un gran gestor. Y habrá quien le crea, pero la realidad es muy diferente”, lamenta la concejala, que carga contra el documento económico.