Rodríguez Búa da el salto a las redes sociales con Sanxenxo Independientes

Vanessa Rodríguez Búa presentó ayer Sanxenxo Independientes, SI, una marca con la que la edil no adscrita dará continuidad al proyecto político iniciado tras su salida voluntaria de SAL por discrepancias con sus excompañeros por las formas empleadas para la ruptura del tripartito y el pacto con el PP.

Acompañada por María Piñeiro y Miriam Búa, Vanessa Rodríguez explicó que Sanxenxo Independientes es el nombre con el que a partir de este fin de semana surgirá en las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, un perfil que busca principalmente convertirse en un canal de comunicación permanente entre ella y su equipo y todos aquellos ciudadanos que mantengan viva la esperanza de que otras formas de hacer política son posibles, fuera de los partidos convencionales. Vanessa Rodríguez Búa inicia así un nuevo ciclo político, en el que está acompañada por buena parte de los militantes que cursaron su baja en SAL pero también por un importante número de personas que se han ido sumando a un proyecto que irá cobrando forma en los próximos meses. “No sabemos a donde llegaremos y si nos presentaremos a las próximas elecciones, pero sí sabemos cómo queremos llegar e iremos dando pasos en esa dirección. A pesar de la experiencia vivida en estos dos últimos años, mantenemos intacta nuestra ilusión y nuestras ganas de trabajar por un futuro mejor para Sanxenxo, porque creemos firmemente en las posibilidades que tiene nuestro municipio”, explicó Vanessa Rodríguez Búa.

Parafraseando a Eduardo Galeano, la edil no adscrita lanzó un mensaje de esperanza: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.

“Telmo no es superman”

Rodríguez Búa realizó una valoración del trabajo del gobierno local, liderado por Telmo Martín, durante el verano. La edil no adscrita fue muy directa al afirmar que el popular es un “alcalde escaparate”, en el sentido de que anuncia una serie de medidas que carecen de efectividad, y como ejemplo puso el pintado de líneas azules en algunas calles.

“Este verano quedó claro que Telmo Martín no es Superman”. Para la edil no adscrita los problemas de Sanxenxo durante este verano no han sido diferentes a los periodos estivales anteriores. “Hubo las mismas peleas en el puerto de siempre, los mismos atascos y la limpieza ha sido idéntica. La única diferencia es la oposición, no nos hemos dedicado a hacer fotos y difundirlas en las redes sociales. No nos hemos empeñado en dañar la imagen del municipio. Pero eso no quiere decir que los vecinos se hayan creído la realidad paralela inventada por Telmo Martín”. l