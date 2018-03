Rodríguez Búa propone reforzar los medios del servicio de Emerxencias

La concejala no adscrita y portavoz de Sanxenxo Independientes (SI), Vanessa Rodríguez Búa, presentará una moción para su debate en la sesión ordinaria del Pleno de mañana en la que instará a la Corporación a la adquisición de un camión de extinción de incendios de reducidas dimensiones y a la construcción de una sala polivalente que complete las instalaciones deportivas de la piscina municipal.

Rodríoguez Búa recuerda que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunció que en unos días el Gobierno aprobará el decreto sobre reinversión del superávit de los municipios, lo que permitirá a los ayuntamientos disponer de ese superávit para acometer diversas actuaciones, que como también anunció el ministro de Hacienda, podrán destinarse a seguridad y orden público, protección civil, servicio de extinción y prevención de incendios, asistencia social primaria, creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria, archivos, bibliotecas, equipamientos culturales, museos e instalaciones deportivas.

Según la concejala de Sanxenxo Independientes, “El Concello de Sanxenxo cerró el pasado ejercicio con un superávit provisional de 1,7 millones de euros; y si ese dinero va a poder invertirse en nuestro municipio, lo lógico es que se atiendan a estas dos carencias”. Por un lado, está la necesidad de dotar al Servicio de Emerxencias de Sanxenxo de un camión de extinción de incendios de reducidas dimensiones que permita el acceso a las calles más estrechas de su zona de actuación. Mantiene Rodríguez Búa que “los camiones de extinción de incendios con los que cuenta en la actualidad nuestro Servicio de Emerxencias no permiten el acceso a las calles más estrechas, como son por ejemplo la mayoría de las que se encuentran en el núcleo urbano de Portonovo, y es imprescindible solventar esta limitación, ya que está en juego la seguridad de nuestros vecinos”.

Por otro lado, la edil independiente de Sanxenxo también destaca la necesidad de dotar a la localidad turística de una sala polivalente que complemente adecuadamente las instalaciones deportivas en las que ya se encuentran la piscina y el gimnasio municipales.

Mantiene Rodríguez Búa que “desde que se eliminó la anterior sala polivalente existente para poder ampliar el gimnasio, las actividades monitorizadas se están realizando en una sala del polideportivo de Baltar que no reúne las condiciones adecuadas para las actividades que se realizan en ella”. l