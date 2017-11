Rodríguez convertirá en alegaciones las propuestas vecinales al proyecto de la PO-308

La edil no adscrita, Vanessa Rodríguez Búa, presentará un escrito, a modo de alegación, con todas las aportaciones realizadas por los vecinos en la reunión mantenida en la Casa de Cultura de Dorrón y en la que, además, mostró los planos detallados de este proyecto. La concejala animó a los vecinos a presentar todas aquellas alegaciones que consideren necesarias, ya que es este periodo de exposición pública el momento de realizar en el proyecto las correcciones que se consideren oportunas.

La primera apreciación detectada en el proyecto es que está diseñado sobre unos planos de 2013, razón por la que posiblemente no aparece recogido un vial de nueva apertura que va parejo a la urbanización de un conjunto de chalés en la zona de Areas. Y en esta zona, los vecinos consideran que una media rotonda garantizaría una mayor seguridad vial.

La falta de protección al peatón, privándole de aceras en buena parte del trazado y manteniendo espacio para el estacionamiento de vehículos fue otra de las cuestiones que los vecinos asistentes quieren que sean corregidas. En este sentido, sugieren además la retirada de una franja de aparcamiento que el proyecto mantiene en una curva a la altura de Nanín, por considerarla especialmente peligrosa.

El pintado de pasos de peatones, la eliminación de barreras arquitectónicas y el acondicionamiento de un espacio para ubicar una marquesina para el autobús escolar en Os Cotos, una demanda reiterada durante los últimos 14 años, son otras de las cuestiones que Vanessa Rodríguez Búa trasladará a la Xunta tras la reunión con los vecinos, quien también echaron de menos medidas para calmar el tráfico.

Vanessa Rodríguez Búa lamentó que el Gobierno de Sanxenxo comenzase a dar alguna información al respecto de este proyecto después de que ella lo demandase y anunciase la convocatoria de la reunión con los vecinos. “Debería de ser el Gobierno local quien facilitase a los vecinos toda la información y los trámites para alegar y no justificar su inacción diciendo que apenas hay expropiaciones”, concluyó.