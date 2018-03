El Rosalía de Castro contará con un comedor el próximo curso en un módulo prefabricado

La Consellería de Educación y el Concello de O Grove colaborarán con el objetivo de poder dotar al CEIP Rosalía de Castro de un comedor el próximo curso educativo. Ambas administraciones llegaron ayer a un acuerdo, en una reunión en la que estuvieron presentes el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, así como el alcalde meco, José Cacabelos, la directora del centro, Elena López, y los responsables de los equipos de Inspección y de la Unidad Técnica de la Jefatura Territorial. El objetivo a medio-largo plazo es demoler las viviendas de profesores de este colegio para construir un comedor y un gimnasio. Esta obra “se realizará una vez que se finalice el trabajo de desocupación de las viviendas, dos de ellas aún ocupadas”, explicó Pérez Ares.



Además, mientras no se lleve a cabo la nueva obra, se mantendrán en las viviendas de los maestros el aula actual y el local de la ANPA. De hecho, el Concello se comprometió a hacer llegar a la Xunta un informe de la Policía Local con el objetivo de saber los derechos adquiridos por las personas que aún siguen utilizando estas dos viviendas.

Educación y Concello de O Grove acordaron firmar un convenio de colaboración económica de cara a que ambas administraciones colaboren en la ejecución de esta obra, muy demandada por la comunidad educativa.



“Pero como somos coñecedores da elevada demanda dun comedor por parte dos pais e nais deste colexio, acordamos instalar no patio un módulo prefabricado, cofinanciado co concello, como os que xa existen en varios centros da provincia, de cara a dar servizo ás familias”, explicó Pérez Ares. El máximo interés de ambas administraciones es que este comedor esté listo para el próximo curso, “e vamos a traballar para conseguilo, aínda que os prazos esteanaxustados”. Durante la reunión también se informó de la desafectación favorable de la escuela infantil de Monte da Vila.