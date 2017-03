La rotonda de Vilariño y los reproches políticos marcan la víspera de la Gala de Ciudad del Vino

Cambados vivirá hoy el día grande de la Ciudad Europea del Vino, con la celebración de su gala central y la recepción de autoridades para un fin de semana de actividades de promoción internacional. Las horas previas, sin embargo, han vuelto a estar cargadas en lo político.



El Concello inauguraba este viernes a última hora de la mañana el nuevo cartel de Ciudad Europea instalado en la rotonda de Vilariño, la entrada principal a la localidad, hecho que no pasó inadvertido a las críticas del PP. El estreno contó con presencia del concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, que explicaba lo realizado: Una gran instalación con el lema de Ciudad Europea del Vino orientada hacia los coches que acceden desde el sur y la colocación del cartel preexistente de Cambados Vila do Albariño hacia el norte, para recibir así a los conductores procedentes tanto de dirección Pontevedra como de Vilagarcía.



No obstante, el portavoz popular, Luis Aragunde, manifestaba al poco que el cartel “é ilegal, seguro”, al sostener que su altura “non cumpre cos criterios de Carreteras, por exceder os dous metros”. “Estámolo advertindo, antes de que a Xunta diga algo”, añadía.



No obstante, Abal Varela defendía la legalidad de la instalación, destacando que cuentan con todos los permisos y con la aprobación de los responsables de aquel organismo. Es más, afirma que ya antes del montaje definitivo se habían colocado unas guías que indicaban perfectamente la altura final. Y que estas fueron mostradas “ao vixilante de Carreteras. Dixémoslle ‘así é como vai quedar’ e deu o seu visto bo”.



Ausencias de xunta y do

El Concello adelantaba ayer un programa de las actividades previstas este fin de semana con personal de Avecín y Recevín, que incluirá reuniones, ruta en barco, visita a bodegas y recepción, además de la gala central. No obstante, fuentes municipales explicaban que tanto la Xunta como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas habían confirmado importantes ausencias. Así, según los conocido ayer en el Ayuntamiento no está prevista la presencia de sus respectivos presidentes. Tampoco la de ningún conselleiro, ni representante de la DO, ni de la máxima responsable de Turismo de la Xunta. El Concello contaba ayer con que la administración autonómica esté representada por delegados territoriales de Turismo y Medio Rural, aunque la agenda institucional de la Xunta solo reseñaba a última hora la asistencia de la directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Blanca García-Señoráns.



Las presencias y ausencias definitivas se verán esta noche, pero desde el Concello no esperan altas de última hora, máxime después de haber insistido durante estos meses en la necesidad de que el ente autonómico concretase un apoyo institucional con el ya no cuentan.



Así lo denunciaba también la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en la firma de un protocolo de colaboración con el Concello para estos actos, valorado en 60.000 euros. Esta concreción de su administración fue usada como arma arrojadiza por la socialista frente a la postura distante que han mantenido Xunta y Ministerio.

Con todo, la agenda provincial incluye hoy la presencia en los actos del diputado Javier Dios, pero no de Silva, para quien ayer también hubo palabras de crítica.



El PP carga contra silva

Llegaron desde el PP local: “Quere compensar a axuda que denegou neses dous anos ao enoturismo no Salnés, pero é insuficiente”. Los conservadores recuerdan que la nueva Diputación suprimió en 2015 la aportación de 60.000 euros anuales a la Ruta do Viño. “Agora trae a Cambados un convenio pola metade do que lle tería correspondido nestes dous anos, e ademáis, quere vendelo como se fora unha gran axuda”, opinan.



También reprocharon que el Concello y la alcaldesa no defendieran la aportación a la Ruta do Viño y que no se convocase la comisión de coordinación para los actos de la Ciudad del Vino, que había salido adelante en Pleno y que incluía también “os diferentes organismos da Xunta”. “Polo tanto”, concluyen, “é totalmente contraditorio que digan que a Xunta os está ninguneando cando é o propio cuatripartito o único responsable de que non se convocase nin unha soa reunión” de este organismo.



La gala será esta noche en el salón José Peña, a partir de las 21 horas.