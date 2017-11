Las rutas xacobeas por la comarca disparan el interés en una feria sobre el Camino

Las rutas xacobeas que cruzan O Salnés, la del Padre Sarmiento, la Variante Espiritual y la del Remonte del Ulla, han despertado un notable interés en la feria sectorial sobre el Camino que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia en Santiago.

El evento, denominado “Fairway”, alcanza su segunda edición y cuenta con representación saliniense en dos stands: El de la Mancomunidade y el de la Diputación de Ponvedra.

Desde el ente comarcal destacaban que se han posicionado como “una de las entidades participantes con mayor número de solicitudes de reuniones de trabajo”. En concreto, se recibieron 27 peticiones de reunión, todas de agencias de viajes de diferentes países, como Brasil, Uruguay, Colombia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Argentina, Portugal, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Noruega.

“Esto es una muestra clara del enorme interés que despiertan estos recursos vinculados con el Camino de Santiago y que están comenzando a tener una muy importante proyección internacional”, valoran desde la administración comarcal en O Salnés. Esta cuenta en la feria con dos técnicos de Turismo que están aportando información de manera continua.

Por su parte, la Diputación presentó la campaña “Cruzando Camiños”, que incluye las seis rutas hacia Compostela que transcurren por la provincia pontevedresa. En el acto participó la presidenta, Carmela Silva; el diputado de Turismo, Santos Héctor, y una relación de alcaldes.

Silva declaró sobre la Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla que “sigue en barco de porto en porto as últimas millas da barca que transportaba os restos mortais do Apóstolo Santiago” y destacó de la Ruta del Padre Sarmiento su recorrido por buena parte del litoral saliniense, “cruzando lugares de grande beleza”.