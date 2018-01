O Salnés estrenará servicio contra la velutina y el picudo en febrero

La Mancomunidade do Salnés suma desde ayer un nuevo vehículo a su parque de maquinaria. Se trata de un camión todoterreno con un brazo de grúa de gran alcance que permitirá retirar nidos de velutina y aplicar tratamientos para la lucha contra el picudo rojo en zonas de difícil acceso y en árboles de gran altura. Ha tenido un coste de 112.000 euros y la Xunta ha aportado 74.000 euros. Ahora solo falta equiparlo con material, contratar a un conductor y la idea es que empiece a rotar por los nueve concellos a partir de febrero.

Este nuevo servicio comarcal funcionará en coordinación con los servicios de emergencias y las Protección Civil de los ayuntamientos y con un turno establecido, programando la retirada de los nidos de avispa ubicados en zonas no peligrosas, en lugares no habitados, aunque podrá actuar de urgencia, según el presidente comarcal en funciones, Gonzalo Durán.

Características

La previsión es que el camión empiece a recorrer los concellos mancomunados a partir del próximo mes porque aún falta por equipar con lanzas y recipiente para insecticidas, entre otros equipos. Ha costado 112.000 euros de los cuales, casi 74.000 se corresponden a una subvención aportada por Vicepresidencia, a través do Fondo de Compensación Ambiental.

Se trata de un vehículo Unimog con una larga grúa, de entre 30 y 40 ml, y con una cesta homologada con espacio para dos personas que permitirá eliminar nidos de velutina situados a gran altura y difícil acceso. Además, también permitirá aplicar en las palmeras tratamientos contra la enfermedad del picudo rojo, así como la poda de las ramas de estos árboles y otros que puedan poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Durán explicó que el servicio se ha creado por iniciativa de los alcaldes de la comarca y ante la “alarma y gran preocupación” que estas plagas generan en la población. Aunque se actúa con medios municipales, en el caso de la velutina “donde está teniendo una progresión brutal es en medio del monte y hace falta un camión como este”, explicó. El vilanovés también presumió de parque comarcal de maquinaria para asfaltados, limpiezas... de carreteras y ahora que “la Diputación dejó de prestar este servicio”.

Durán compareció con el delegado territorial de la Xunta José Manuel Cores Tourís quien destacó la compra del vehículo a una empresa local y la “importante labor” desarrollada por Vicepresidencia y Medio Rural en la lucha contra estas lacras. Respecto a la avispa relató que en 2017 se repartieron 12.000 trampas, 50 trajes y 75 pértigas y más de 1.900 peronas hicieron un curso.

También estuvo la directora xeral de administración local, Marta Fernández, quien recordó que este año volverá a convocarse la orden de ayudas y animó a los concellos a presentar solicitudes y más aún de tipo conjunto porque “cando as administracións nos xuntamos multiplicamos os beneficios para os veciños e as peticións se son conxuntas, son máis eficaces”. l