O Salnés gasta 20 millones de litros de agua al día de un Umia mermado

En plena temporada otoñal el río Umia, principal fuente de abastecimiento de agua de la comarca de O Salnés, lleva el caudal más bajo de su historia desde que se recogen datos oficiales. Así lo confirmó ayer el gerente de la Mancomunidade, Ramón Guinarte, que pese a los malos datos asegura que “non temos ningún tipo de problema na captación”. Y es que, en temporada baja y con muchísimos menos habitantes en los ayuntamientos el consumo del líquido elemento se estabiliza. Así pues, y según los datos actuales, a día de hoy el volumen de consumo de agua de la comarca de O Salnés es de 20 millones de litros al día. Para dar una idea de cómo funciona el sistema de captación Ramón Guinarte explicó que cuando arrancan los motores de la captación se consumen unos 320 litros al segundo en un caudal que proporciona alrededor de 2.000 litros por segundo.

Por lo tanto, dice el gerente de la Mancomunidade, que el agua que lleva el Umia llega de momento para abastecer la demanda existente.

“Está claro que o nivel do Umia vai baixo, é o máis baixo da súa historia. Non temos problemas na captación, pero se se produce un nivel máis baixo do caudal pois poderían empezar a xurdir as complicacións”, incide Guinarte. Y es que, y así lo refrendó el presidente de la Mancomunidade, Gonzalo Durán, el Umia “es uno de los ríos que más está aguantando la sequía y eso nos está ayudando”. Eso sí, ambos coincidieron en que “es necesario que llueva”.

Cabe destacar que la zona de O Salnés está en prealerta por sequía y que, de hecho, la Xunta no decretó la alerta como otras zonas de Galicia porque el embalse del Umia ha ido aguantando el tirón pese a la falta de precipitaciones.

Ocupación de los embalses

Según el último informe hidrológico del estado de los embalses emitido por Augas de Galicia el pasado día 20 (antes de las lluvias de las últimas jornadas) la ocupación de la presa del Umia, en Caldas, es de un 63,46 %, con un resguardo del 36,46 %. Por su parte el embalse de O Con, en Castroagudín, tiene una ocupación de un 9,99 % con un resguardo del 90 % según los últimos datos. l