El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, solicitó ayer por la tarde su baja temporal del Partido Popular tras confirmarse la apertura de juicio oral contra él, su mujer y el exdiputado provincial Severino Reguera por presunto delito de cohecho en el conocido como caso de los alquileres de Vigo, en el que ayer volvió a defender su inocencia. La decisión del ribadmiense se conocía por la tarde, después de que el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, expresase la necesidad de que Louzán tomase una decisión y midiese posibles consecuencias políticas.

A preguntas de los periodistas, Feijóo declaraba que “es evidente que el señor Louzán tiene que tomar una decisión y espero que la confirme en las próximas horas o nos comunique exactamente esta nueva situación procesal en la que se encuentra y las consecuencias políticas que puede tener”. Poco después, el PP informaba de la solicitud de baja temporal del partido de Louzán “mentres non se aclare a súa situación xudicial”, decisión por la que “o Partido Popular agradece a súa disposición”. La formación también quiso reiterar “o seu respecto absoluto pola presunción de inocencia”.

En el mismo sentido se pronunciaba Miguel Tellado, secretario general del PPdeG, que mostró su “respeto absoluto por las decisiones judiciales”, “tanto en los casos que afectan a nuestros militantes como a los de otros partidos”. Confió, además, en que Louzán pueda aprovechar su comparecencia en el banquillo para “aclarar” estas actividades relacionadas con su “ámbito privado”, consideró, recordando además que el expresidente provincial “no tiene responsabilidades políticas” en la actualidad.

defendió su inocencia

Horas antes de todo esto, por la mañana, Louzán comparecía en Santiago para defender una vez más la inocencia en la causa judicial. Entregó carpetas con documentación que, según aseguró, reforzaría su tesis de inocencia en este caso, incluyendo en ella copias de contratos de otros particulares en la misma zona de Vigo donde él alquiló a Reguera los polémicos locales, con valores análogos por metro cuadrado. Con ello contradice así al fiscal y los informes que obran en su poder, que sugieren que Louzán habría cobrado a Reguera por encima de los precios de mercado, en lo que funcionaría como una dádiva del exdiputado en favor del expresidente.

El saliniense negó haber recibido dádiva alguna y cuestionó esta versión al plantear que Reguera no recibió a cambio trato preferente. Fue, dijo, un diputado más que tan solo cobraba las asistencias, “ao igual que os deputados da oposición”, sin que Louzán lo hubiera nombrado vicepresidente o para cargo con dedicación exclusiva.

En cuanto a las adjudicaciones provinciales que se investigan en favor de una empresa ligada a una prima de Reguera, Louzán negó tajantemente haber dado instrucción alguna a ningún técnico o funcionario para estas contrataciones: “Nunca, xamáis”, reiteró.

Por lo demás, expuso datos de sus declaraciones de la renta y recordó que ni la auditoría del Ministerio Fiscal ni de la Agencia Tributaria sobre su patrimonio arrojaron “ninguha irregularidade”. Añadió que “todos os testigos, catro peritos, axentes inmobiliarios... todas as testificais foron exculpatorias. E non os pedimos nós”.

Es más, el expresidente provincial negó incluso que durante los años investigados hubiese ingresado los 89.026,74 euros que el fiscal estima como beneficios resultantes del presunto sobreprecio de los alquileres. En vez de ello, Louzán aseveró que “as contas demostran que nese período houbo pérdidas por valor de 31.350 euros”, porque, sostuvo, “o fiscal non fai no cálculo que hai que pagar IBI, seguros e IRPF meu e da miña dona”.

Apoyándose en estos datos económicos y en alquileres de terceros que él mismo recopiló para intentar demostrar que sus importes de arrendamiento no eran diferentes a otros contratos en la misma zona y fecha, insistió en que “hai unha falta total de motivo ou causa” que justifique la acusación, que considera fruto de un “escarnio” y de un interés de la Fiscalía de “axustizar” en lugar de buscar “xustiza”. Cuestionó también si en verdad se respeta su presunción de inocencia, molesto por haberse enterado “por terceira vez” de un movimiento importante en la causa por la prensa, antes que por comunicación oficial. Por ello, se considera víctima de la “pena de telediario”, aunque reiteró que la causa, en todo caso, “non se deriva da miña xestión pública” sino de una relación privada entre un particular y una empresa, afirmó. “Estou plenamente convencido da legalidade de todos os meus actos”, concluyó asegurando que volvería a obrar igual en las mismas circunstancias.