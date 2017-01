La caída de una piedra de grandes dimensiones en las inmediaciones de la Vía Rápida, a su paso por Vilanova, mantiene el alto riesgo de desprendimientos en esta concurrida carretera. El suceso tuvo lugar ayer al filo de la una y media de la tarde cuando uno de los cascotes que hay en los laterales de la carretera se desprendió y bajó rodando hasta acabar justo en la mitad de uno de los carriles, concretamente el derecho en dirección Cambados.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos del Servicio de Emerxencias de Cambados, Protección Civil de Vilanova, así como sendas patrullas de la Policía Local de los dos ayuntamientos. Afortunadamente la piedra cayó en un momento en el que no circulaba ningún vehículo por ese carril, de ahí que pudiesen evitarse males mayores. Ayudados de las herramientas necesarias la piedra se sacó del medio de la carretera hacia el arcén del vial a la espera de que los técnicos de Conservación de Carreteras vean “in situ” como está la situación y le busquen la solución más oportuna.

No obstante, y según señalaban ayer los responsables de los servicios de emergencias de la comarca, existe riesgo de desprendimiento en esa zona, dado que al menos dos piedras más de gran tamaño están a punto de caerse a la calzada.

Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas después de meses de invierno fundamentalmente secos pudieron propiciar que estas piedras estén más desprendidas.

De hecho no es la primera vez que tanto la materia más arenosa como pequeñas piedras se caen a la calzada después de un temporal de lluvia fuerte, de ahí que se aconseja circular con precaución si se usa esta carretera en las próximas horas. n