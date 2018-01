Salvamento rescata a una joven que se cayó al mar con su coche en Ribeira

Dos siniestros marcaron la despedida de 2017 en la comarca. El primero tuvo en lugar en el puerto de Ribeira y en el intervino la dotación ribeirense de Salvamento Marítimo para rescatar a última hora de la tarde del domingo a una joven, cuya identidadresponde a las iniciales E.R.S., de 32 años, que al parecer se había caído al agua con su vehículo en el puerto de la capital barbanzana.

El suceso tuvo lugar en torno a las 20 horas, cuando se recibió unaalerta de que había una mujer en dificultades flotando sobre la lámina de agua próxima a una de las tomas de suministro de la fábrica de hielo que está en una zona más cercana a la lonja. Hasta el lugar se movilizó una patrulla de la Policía Nacional, que estuvo trabado de ayudarla desde una escalera.

También acudió una lancha Salvamar Sargadelos, cuyo personal se encargó de recogerla del agua tras una maniobra de aproximación, después de haber fracasado en su intento de que se agarrase al bichero que le lanzaron. Una vez a bordo de la embarcación de Salvamento Marítimo, fue llevada a tierra firme, en donde ya le esperaban un médico y enfermera del PAC ribeirense y una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que fue la que se encargó de la evacuación de la víctima al Hospital do Barbanza, en donde ya recibió el alta. Según relataron algunos testigos, la mujer estaba inicialmente muy desorientada e incluso era incapaz de reconocer a su hermana, que se había acercado hasta el lugar para interesarse por ella. A primera hora de la tarde de ayer una grúa logró sacar el vehículo de la joven que se había precipitado al agua en el muelle.

El otro siniestro se registró en un vial secundario de As Sinas, en Vilanova, en un accidente en el que se vieron implicados dos vehículos, un golf y un nissan note. La conductora y acompañante del Nissan tuvieron que ser trasladadas al hospital debido al fuerte impacto registrado mientras que el conductor del golf abandonó el lugar a pie dejando el vehículo en el lugar del accidente. Momentos después era interceptados por las fuerzas de seguridad.

La noche de fin de año transcurrió con tranquilidad. Durante la madrugada al Hospital do Salnés llegaron varios casos de intoxicaciones y agresiones, pero de forma puntual y sin que su incidencia fuera relevante.

Todos ellos fueron dados de alta a las horas.