San Martiño convoca elecciones y la directiva opta a renovar el mandato

Los comuneros de San Martiño acudirán a las urnas el próximo día 22 para elegir nueva directiva. La actual, presidida por Francisco Meis, se presentará a la reelección y de momento no se han postulado otros aspirantes. Con todo, la presentación de candidaturas puede realizarse el mismo día de la asamblea. Pase lo que pase, Meis manifestó ayer su “satisfacción” por el trabajo realizado en los últimos cuatro años.



Previo a la votación, los socios de la comunidad tendrán una asamblea en la que se dará parte del estado de cuentas, el presupuesto de este año y otras cuestiones. Comenzará a las 18 horas en la Casa de Cultura Monte da Vila. Posteriormente se abrirá el tiempo de presentación de las candidaturas.



Por el momento solo Meis y su equipo han dado el paso públicamente de presentarse. Así lo confirmaba ayer el grovense tras hacer balance de su legislatura –accedió al cargo de presidente en 2013– y está “satisfecho”. Destacó que se han podido “atar contratos importantes” como el de Gas Natural, que reporta a la entidad 1.800 euros mensuales, y que han permitido “xerar riqueza para á comunidade e poder seguir investindo no monte, tamén para que o gocen os veciños”, pero que también han posibilitado la implantación de un servicio “moi positivo para os veciños –que teñen a opción de elexir o gas– e para que as empresas ganen en competitividade e non haxa deslocalización”, explicó. No obstante, también hizo mención a la anterior directiva, que también consiguió dejar ingresos, y avanzó que la actual ya trabaja en otro contrato positivo, económicamente, y del que irán dando detalles cuando se haya concretado.



Evitar usurpaciones

El presidente también subrayó que se han colocado los marcos delimitando los terrenos de la comunidad para evitar posibles usurpaciones, pero también las limpiezas, el cierre de un conflicto vigente “durante oito anos” y la plantación de castiñeiros micorrizado (productor de setas) porque apuestan por las variedades autóctonas y una gestión sostenible de los montes, pero además “estamos contribuíndo á mellora da paisaxe do futuro; sen eucaliptos. É un traballo lento, para as futuras xeracións".l