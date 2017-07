Sanxenxo bate un nuevo récord con un 82 % de ocupación en julio

Sanxenxo se consolida como uno de los destinos líderes en el turismo vacacional del Norte de España con una ocupación del 82,21% de las más de 14.000 plazas de alojamiento existentes en Sanxenxo durante el mes de julio. Si bien es cierto que el tiempo no fue el mejor aliado sobre todo en la segunda quincena la marca Sanxenxo ha demostrado su fortaleza no solo manteniendo los resultados del año pasado donde se consiguió un crecimiento histórico de casi 8 puntos, sino con un incremento de más de 2 puntos con respecto a julio de 2016 para marcar un nuevo récord histórico en lo que a ocupación se refiere. El presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Francisco González, asegura que la industria turística de Sanxenxo debe seguir aprovechando la consolidación de la recuperación de la demanda interna y el aumento de las llegadas de visitantes internacionales, en franco crecimiento. “Vivimos a nivel nacional un año marcado por una aceleración en la entrada de turistas internacionales y su gasto correspondiente, lo que se traduce en una subida significativa de la demanda internacional que recoge el impacto conjunto de determinados factores coyunturales y estructurales”, asegura.

Desde el CETS se comprometen a ser fieles al trabajo iniciado por Turismo de Sanxenxo desde sus inicios en la promoción de la marca a nivel nacional e internacional para conseguir que los buenos resultados no sean coyunturales, y traducirlo en generación de riqueza y de empleo de calidad para el municipio.

“La marca Sanxenxo como destino turístico sigue siendo nuestro mayor patrimonio y también nuestra mayor preocupación”, apunta. De ahí, la importancia de la comercialización turística de la misma, apostando por la continuidad en la promoción de la marca Sanxenxo como uno de los destinos turísticos vacacionales más importantes del Norte de España, trabajando conjuntamente con las distintas administraciones como son el Concello de Sanxenxo a través de Turismo de Sanxenxo, S.L., la Diputación de Pontevedra a través de Turismo Rías Baixas y la Agencia de Turismo de Galicia. “Esta colaboración y trabajo conjunto es fundamental para seguir contando con este sector económico vital y exclusivo para nuestro municipio”, indica González. En cuanto a los datos de consumo, se mantiene el crecimiento En una encuesta realizada a nuestros asociados en la que participaron 19 establecimientos de los sectores de restauración, ocio y oferta complementaria en donde se pedía el índice de consumo de los clientes en una escala de 1 a 5, la media resultante es de un 4,38 con respecto al 4,04 del año pasado.