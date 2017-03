Sanxenxo.- Comisiones Obreras demandará al Concello por negociación ilegal y anuncia protestas

Comisiones Obreras llevará al juzgado al Concello de Sanxenxo por una negociación “ilegal” del convenio colectivo, atendiendo a la Lei de Emprego Público de Galicia. El secretario comarcal de CCOO, Jose Luis Pedrosa, no acepta la propuesta del Concello de Sanxenxo de negociar dos convenios colectivos en sendas mesas de negociación, una para el Concello y otra para Terra Sanxenxo. Considera que solo se busca “reducir a representatividade que o noso sindicato se gañou nas furnas e non imos a permitir que non se respete”.

Pedrosa señaló que no se volverán a sentar a negociar con el Concello “nin nos vamos a prestar a paripés de ningún tipo” y aseguró que “a xustiza daranos a razón e ese convenio será unha perda de tempo. Cremos que en parte se busca iso”.

Pero, además de emprender acciones legales, el sindicato iniciará una campaña informativa para “trasladarlle aos traballadores do Concello esta situación e terán que actuar”. Pedrosa incidió en que esta negociación, tal y como está planteada, perjudica a más de setenta trabajadores, entre funcionarios, personal de Nauta y de Turismo Sanxenxo que no se incluyen en este marco de acuerdos. Pedrosa cargó contra la CIG a la que acusó de “xogar sucio” e de ser “un sindicato dócil que resposta aos intereses do goberno local”.

El secretario comarcal también advirtió sobre las consecuencias que puede tener para el gobierno no respetar “o texto literal dunha moción aprobada en Pleno de Sanxenxo”.

cig

La portavoz de la CIG, Dina Porral, achacó la actitud del secretario comarcal de Comisiones Obreras, José Luis Pedrosa, a un “xogo político co PP e solo nos pasa con el”. Porral mantuvo ayer que “o ideal sería unha única mesa de negociación, pero a proposta do Concello é legal e non queremos perder o tempo”. Porral incidió en que “o texto non o vamos a aprobar nós, que finalmente somos uns meros asesores, senón o comité de empresa e os traballadores”.

Dina Porral señaló que la ausencia de Comisiones Obreras en la negociación solo supone un cambio significativo en Terra Sanxenxo, en el que CCOO tiene mayoría, donde será preciso, “chegado o momento firmar un convenio de eficacia aplicada se os traballadores se queren adherir. n