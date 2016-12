El alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, acompañado por David Otero y Coral González-Haba, hizo balance ayer de este primer tramo de la legislatura que, a juicio del gobierno local, ha arrojado un excelente dato en materia económica que refleja el resultado de una gestión “responsable, centrada na eliminación de gastos superfluos e na optimización dos recursos”. Y es que este año 2016, y por primera vez desde 2001, se cerrará sin que las arcas municipales se vean obligadas a tener que recurrir a una operación de tesorería. Es decir, no se necesita un préstamo para llegar a final de 2017.

El año pasado ya fue positivo porque “só tivemos que recurrir a un crédito dun millón de euros, pero este exercicio, e con toda a prudencia necesaria xa que as contas non se pechan ata finais de xaneiro, cremos que non será necesario recurrir a ningún crédito”. En materia económica, Gonzalo Pita hizo referencia también al coste económico del Gobierno incidiendo recordando que la reducción es del 22,39%, un dato que resulta de la comparativa entre el gasto de todo el año 2014 y todo el año 2016.

Gonzalo Pita explicó que durante estos primeros meses de la legislatura el gobierno ha estado centrado en reorganizar y encauzar proyectos y departamentos que estaban mal diseñados, “un traballo que se fixo á vez que se buscaba un equilibrio na tesorería, o que permitiu sentar as bases para sacar adiante un primeiro orzamento que nos facilitou abordar as reformas e melloras contempladas no Pacto de Goberno”. Un trabajo que consistió en revisar “unha a unha as partidas orzamentarias para poder optimizar os recursos existentes e aforrar en gastos innecesarios. Nesta tarefa estiveron involucrados todos os concelleiros do equipo de goberno, revisando cada un as contas do seu departamento correspondente”.

Este trabajo permitió, según el regidor, detectar errores como el Aula de Lectura de Vilalonga, que estaba sin contrato y sin pagar el alquiler; irregularidades en el pago a proveedores que estaban en situación de reparo suspensivo ya en la anterior legislatura como el suministro eléctrico o los seguros municipales, mejorando condiciones y ahorrando dinero a los vecinos; Cultural de Vilalonga, normalizando una situación anómala; Feira de Artesanía de Portonovo, en la que Insula asume la xestión, lo que por un lado supone que la administración pública se haga con la organización de esta Feria y por otro, se viabiliza una empresa pública que nunca en su existencia tuviera actividad alguna; la firma de un convenio con Meaño para dar solución al saneamiento del polígono; las deficiencias del proyecto de la Avenida Luis Rocafort. También mencionó la bolsa de 200 aparcamientos creada en Portonovo y anunció la inminente retirada del depósito de Seame tras comprobar que se trata de una parcela municipal y que corresponde al Concello realizar estos trabajos. “Ao longo de xaneiro procederemos ao derribo deste depósito”, apuntó el alcalde.

Gonzalo Pita recordó que el trabajo en la organización y normalización de servicios necesitó una atención especial en el departamento de Urbanismo, totalmente atascado con licencias pendientes de resolución desde hace más de cinco años en algún caso, y con una acumulación de trabajo para la plantilla que presta servicio en esta concejalía que hacía inviable que fuese más resolutiva. “Este é un departamento importante para o Concello porque as sentenzas derivadas da xestión nesta área son un dos grandes lastres que temos que afrontar. Neste ano e medio asumimos pagos de obligacións en termos de sentenzas e devolucións derivadas da xestión de lexislaturas pasadas, por valor de 1.800.000 euros”, apuntó Gonzalo Pita.

Para agilizar este departamento se incorporó a la plantilla a una asesora jurídica y se sacó a licitación la defensa jurídica externa.

“O traballo realizado neste departamento permitiu que tralo verán se producirán unha batería de licitacións de obras que benefician a tódalas parroquias e que en parte se están a financiar a través do Plan Concellos da Deputación, que este ano 2016 deixou en Sanxenxo máis de 700.000 euros en investimentos. Houbo que facer os proxectos para que a Deputación os aprobase e agora xa estamos traballando nos proxectos a financiar en 2017”.

Entre los avances en materia urbanística Gonzalo Pita citó el pago a los propietarios de los terrenos de O Revel de un total de 258.000 euros, más 136.000 por el justiprecio y además “resolvemos satisfactoriamente o bloqueo do PEI 12, atrancado dende o 2007, validando o convenio e aforrando ás arcas municipais o non ter que devolver máis de 500.000 euros”.

Gonzalo Pita también hizo referencia a que esta legislatura Sanxenxo “recuperou o peso político que se botaba en falta dende hai tempo” y puso como ejemplo la ejecución de la primera fase de la PO-308, la ampliación de 400.000 euros por parte de la Diputación para la obra de Luis Rocafort o la ubicación del Obradoiro de Hostelería de O Salnés por primera vez en Sanxenxo.

En la misma línea, Pita destacó el Obradoiro que permitirá restaurar los molinos de Dorrón o la promoción de la Ruta do Padre Sarmiento, un importante producto turístico que Sanxenxo va a utilizar, son también buenos ejemplos de esto.También la declaración deBIC del Pazo de Quintáns “que sen dúbida nos permite estar en alerta ante a posibilidade dalgunha axuda económica das administracións”.