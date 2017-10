Sanxenxo da luz verde al contencioso contra Pontevedra por el contrato del agua

El Pleno de Sanxenxo dio ayer luz verde a la interposición del recurso contencioso administrativo contra el Concello de Pontevedra por un acuerdo unilateral del contrato del agua y que supone un incremento en el recibo del servicio. La propuesta fue apoyada por la concejala no adscrita, Vanessa Rodríguez, aunque advirtió que espera que sirva para “conseguir un mejor precio para los vecinos de Sanxenxo y no al revés” y el edil del grupo mixto, Roberto Agís que acusó a Pontevedra “de tomar una decisión sin tener en cuenta a Sanxenxo”.

El BNG y el PSOE se abstuvieron aunque por razones distintas. El nacionalista, David Otero, abogó por agotar la vía de diálogo y administrativa mientras que la concejala socialista, Coral González-Haba, apuntó que desconocía los términos del asunto por no haber sido convocada a la comisión de asuntos generales a la que fue el ahora portavoz del grupo mixto, Roberto Agís.

En su intervención la portavoz del gobierno, María Deza, incidió que “a labor do goberno e velar polos intereses dos veciños de Sanxenxo e parece que o Concello de Pontevedra non entende outro idioma”.

El regidor Telmo Martín señaló que “ninguén pense que se lle quere poñer unha china no zapato ao Concello de Pontevedra, pero non tila que tocar para o prezo da auga”. Martín reveló que la intención es “reclamar a rectificación das facturas co prezo pactado”. Además, advirtió que el precio del agua tendría que realizarse previo estudio de Augas de Galicia o de un consorcio del servicio.

El gobierno lamentó en un comunicado tras el Pleno la postura del BNG y del PSOE.