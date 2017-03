Sanxenxo despide por todo lo alto el Carnaval

El tiempo respetó esta vez la programación del Carnaval en Sanxenxo y la cita no defraudó. El color y el talento en disfraz tomaron ayer las calles del municipio para cerrar una nueva edición de Entroido. A la cita matinal acudieron pájaros carpinteros, miembros de la Patrulla Canina y hasta personajes del Mago de Oz o unos búhos muy marchosos.



En el desfile infantil, en categoría individual el primer premio fue para “O Paxaro Carpinteiro”; el segundo fue para “Masterchef Junior” y el tercero, para “Criatura da Natureza”. En la modalidad de pareja, el primer premio para “De correos”, el segundo, “Ciempiés”, y el tercero para “Os Mouchos Marchosos”. En la categoría de grupo de tres a diez componentes, el primer premio fue para “Loko Vespas”, el segundo para “Mago de Oz” y el tercero para la “Patrulla Canina”. Ya en la categoría de más de diez componentes, el primer premio fue para “Asterix e Obelix. Misión Cleopatra”, el segundo para”Feliz, feliz en tu día” y el tercero para “Trolls Infantil Portonovo”.



En el Desfile de Adultos, en la categoría individual, el primer premio fue para “Pavoneándose por Sanxenxo”, el segundo para “É o que hai” y el tercero para “A Curuxa”.En la modalidad de pareja, el primer premio fue para “O mundo da reciclaxe”, el segundo para “O natural é fabul-oso” y el tercero para “Os marchosos héroes do Entroido”. En la categoría de ocho componentes, el primer premio fue para “Horas, minutos y segundos”, el segundo para “Alta Cocina” y el tercero para “Disney”. En la modalidad de grupo de nueve a veinte componentes, el primer premio fue para “Desde Galicia para o mundo”, el segundo para “Os fojeiras vamos de festa” y el tercero, para “Jaiteiros e aínda por riba rockeiros”. En la variedad fantasía, el primer premio fue para “un mundo a voar”, el segundo para “Sol e superlúas” y el tercero para “Flores de Carnaval”. En la categoría de grupo de más de veinte componentes, el primer premio para “Priscila, raiña de Samieira”, el segundo para “Volandeiras nas 20.000 leguas de viaxe submariña” y el tercero para “Alicia a través do espello”.