Sanxenxo logra la excelencia del agua en 15 playas, pero cojea en Areas

Sanxenxo ha conseguido la calidad de “excelente” en el agua de 15 de las 18 playas analizadas por la Consellería de Sanidade en la Clasificación Sanitaria de las Zonas de Baño del Censo Oficial de Galicia 2016 que estará vigente para todo el verano 2017.

Los resultados de estas analíticas son utilizados como referencia para la Adeac en la concesión de banderas azules.



La capital turística do Salnés logró la máxima calidad del agua en Baltar, A Lanzada, A Lapa, Areas Gordas, Foxos, Major, Bascuas, Montalvo, Paxariñas, Canelas, Silgar, Agra , Espiñeiro, Pragueira y A Nosa Señora da Lanzada. Areas vuelve un año más a tener una doble puntuación para la playa, en la parte izquierda consigue la clasificación de “buena” y en la derecha, “excelente”. Esta valoración impide que Sanxenxo pueda optar a la bandera azul este verano.



En el otro municipio turístico de interés en la comarca, O Grove, todas sus playas obtuvieron la calificación de “excelente”. El Concello realizó una valoración muy positiva de este resultado, ya que confirma que las aguas que bañan los diferentes arenales del municipio siguen las condiciones óptimas y vuelve a poner en valor los esfuerzos realizados a nivel municipal para mantener un alto nivel de calidad en las playas.



Entre esos 21 arenales como Ponte da Toxa, Rons, Lavaxeira, Area das Pipas, Area Grande, A Barcela, Barreiriño, A Barrosa, Farruco, Burato da Londra, O Espiño, O Portiño, Seixeliño, Area da Cruz, Raeiros o Area e Reboredo se encuentran algunos protegidos por la Rede Natura, como Mexilloeira, Con Negro o A Lanzada. Según recoge el Concello do Grove a través de un comunicado, esa situación “incide en el valor añadido de la península de O Grove para los visitantes interesados en la naturaleza y el medio ambiente”.



Los once arenales de Vilanova objeto de estudio por la Consellería de Sanidade han logrado la cualificación de excelente. La Xunta analizó el agua de Corón- Borreiros, As Sinas- Pozo de Mar, Mosqueiro- Pozo da Vila, O Bornal- O Fuciño do Porco e Igrexa- Braña, Con da Mina, O terón, Psaxe-o Bote, Cabalgada, Castelete y As Patiñas.



En Ribadumia, el análisis del agua del río Umia-Cabanelas obtuvo la calificación de “buena”.



Cambados

El municipio cambadés logró para tres de sus arenales la calificación de excelente para sus aguas. Las playas que han logrado la máxima puntuación fueron: SaÍñas, Santo Tomé y A Torre San Sadurniño.



En O Facho, la cualificación de la calidad del agua y que será vigente para todo el verano de 2017 es de “buena”.