Nantes suspende “in extremis” la Cabalgata de Reyes prevista para hoy al considerar “inviable” la actual normativa de seguridad.

La organización acordó no salir con las carrozas, pese a realizar una importante inversión en el atrezzo de los remolques, en torno a 5.000 euros, “porque agora somos máis conscientes de que se pasa algo non estamos cubertos”. Hasta ahora era necesario tramitar ante la Policía Local y también ante la Guardia Civil los permisos pertinentes, pero se quejan de que “se incrementaron os seguros” respecto a otras ediciones. Dos pólizas que rondan los 200 euros, pero desde la organización señalan que “iso poderíamolo chegar a asumir, pero nestes momentos non hai ningún seguro que te cubra levar a xente enriba dun remolque polo que cremos que non vale para nada”.

La misma organización asume desde hace cinco años la Cabalgata de Reyes en Nantes con una importante implicación de la parroquia. “Fixemos unha inversión importante este ano para que as carrozas foran máis bonitas e tamén nos traxes dos reis magos, e colaborou económicamente toda a parroquia. A xente está moi desanimada e moi descontenta”, advierten.

No solo eso. Otro de los requisitos a cumplir es la presencia de una persona, previamente identificada, con chaleco reflectante en cada cruce para garantizar el corte de tráfico. “Quen se responsabiliza se a alguén lle pasa algo. Todos os problemas veñen enriba da organización e do noso patrimonio e non podemos arrsicarnos”, señalan. “Tiñamos previsto facer unha recepción cos Reis Magos, pero a xente xa non se anima”, advierten.

Las otras parroquias que sí mantendrán la cabalgata para esta tarde es la de Noalla que organiza la asociación “A Esmorga” y la comisión de Fiestas del Carmen y la de Dorrón de la que se encargan el colectivo vecinal. La Cabalgata de Noalla saldrá hoy a las seis de la iglesia, pero recortará el recorrido por motivos de seguridad. Cuentan con los permisos de las autoridades pertinentes y también con las personas necesarias para el paso de la carroza por los cruces, un total de veinte.

En Dorrón la Cabalgata de Reyes partirá a las 17:30 horas de Magaláns y también tuvo que modificar el recorrido.

Mañana la cita será a las 11 horas en Aios en donde Melchor, Gaspar y Baltasar partirán de la capilla para realizar un recorrido distinto del previsto inicialmente por seguridad.

Más tarde, a partir de las 13 horas, la Escuela de Educación Infantil de Aios acogerá la representación de un Belén Viviente organizado por la Asociación Xuvenil Os Raposos. n